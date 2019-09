S-500 će obarati meteorite: Kinezi komentirali novi ruski sustav

Russia Beyond

Kineski internetski portal Sina je uvjeren da će perspektivni PZO/PRO S-500 "Prometej" moći obarati i meteorite koji lete u pravcu Zemlje.

Kako se navodi u tekstu, ruski protuzračni i proturaketni sustavi iz godine u godinu izazivaju sve više zanimanja na međunarodnom tržištu naoružanja i vojne tehnike. Paradoksalno, najbolju reklamu za njih je napravila američka strana. Oni su donijeli odluku da uvedu sankcije zemljama koje odluče nabaviti raketni sustav S-400 "Trijumf".

U izdanju se navodi da će usavršena verzija sustava S-400 (misli se na S-500) biti u stanju uništiti sve suvremene zračne objekte. To uključuje i presretanje meteorita koji dolaze iz svemira. S-500 će moći ostvariti maksimalni domet od najmanje 500 km. On će istovremeno moći gađati i do 10 ciljeva, pišu kineski stručnjaci.

Nedavno su mediji objavili tekst u kojem se pretpostavlja tko će biti prvi kupac raketnih sustava S-500. Naravno, na prvom mjestu je zainteresirana NR Kina.

U međuvremenu su Peking i Moskva potpisali ugovor oko isporuke sustava S-400 "Trijumf". NR Kina predstavlja jednog od vodećih partnera kada je u pitanju nabava suvremenog ruskog naoružanja, bez obzira na sve razvijeniju domaću vojnu industriju.

Nešto o novom ruskom sustavu

S-500 će se moći boriti protiv cijelog spektra zračnog oružja, uključujući tu hiperzvučne leteće objekte i bojeve blokove interkontinentalnih balističkih raketa. Osnovna "protivavionska" raketa koju će primjenjivati sustav S-500 bit će 40N6. Ona će moći obarati ciljeve na daljinama i do 400 km. Ova raketa se već nalazi u naoružanju sustava S-400 kao njegovo top-oružje. Za presretanje balističkih ciljeva i hiperzvučnih letećih objekata razvija se obitelj raketa 77N6. Ove rakete trebaju zamijeniti starije modele 9M82 koji se nalaze u naoružanju sustava S-300V.

Smatra se da će "Prometej" moći ostvariti efektivni horizontalni domet i do 600 km, dok će se u odnosu na prethodnika S-400 dramatično povećati visina presretanja zračnih ciljeva. Naime, novi tipovi raketa će omogućiti borbu s neprijateljskim ciljevima koji se nalaze u bližem svemiru. Nove mogućnosti sustava S-500 "Prometej" ne isključuju mogućnost obaranja izviđačkih satelita koji se kreću po niskoj Zemljinoj orbiti.