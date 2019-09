Pogledajte udar rakete lansirane iz sustava "Iskander-M" (VIDEO)

Russia Beyond Croatia

Raketna posada iz sastava Središnjeg vojnog okruga je prebačena na Ural. Udar je nanesen raketnim sustavom “Iskander-M" po bazi terorista, koja se nalazila na udaljenosti od nekoliko stotina kilometara, prenosi internet portal Rossijskaja gazeta.



Kako su priopćili u Ministarstvu obrane Ruske Federacije, tokom realizacije bojevog gađanja prvo su uređeni vatreni i rezervni položaji. Odrađena je topografska priprema terena, a također je i uređena pozicija za pretovar raketa.



Osim toga, čitavo područje na koji su izašli vatreni elementi raketne brigade je pokriveno sredstvima PZO od eventualnih udara protivničkog zrakoplovstva i krstarećih raketa. Konkretno, poziciju s operativno-taktičkim raketnim sustavom "Iskander-M" su pokrivali PZO sustavi kratkog dometa "Pancir-S1". Tu su bila i sredstva za protuelektronsko ometanje.

"Rezultat zajedničkog izvođenja taktičke vježbe u kojoj su sudjelovale raketne jedinice vojski Rusije i Kazahstana je uspješno neutraliziran cilj. Za to vrijeme jedinice PZO su uspješno zaštitile ova sredstva od potencijalnog napada iz zraka", – priopćeno je u ruskom Ministarstvu obrane.



Zapovjednik raketne vojske i topničkih jedinica u okviru Kopnene vojske oružanih snaga Republike Kazahstan, pukovnik Askar Žalamanov je rekao, da su "raketaši“ izveli "veliki posao kada je u pitanju suradnja u realizaciji borbenih zadataka koji su izvođeni u terenskim uvjetima".



Operativno-taktički raketni sustav "Iskander-M" je namijenjen za uništenje sustava PZO i PRO neprijatelja i njegovih kritično važnih objekata u taktičkoj i operativnoj dubini neprijateljskog fronta. U njegovom naoružanju se nalaze rakete 9M723 koja se odlikuje korelacijskim tipom navođenja i kvazibalističkom putanjom.



Kvazibalistička raketa 9M723 se odlikuje izuzetno velikom brzinom leta. Karakterizira u promjenjiva putanja, tako da predstavlja vrlo zahtjevan cilj kojeg je vrlo teško oboriti sa sustavima PRO. Raketa može letjeti brzinama koje premašuju 7500 km/h, manevrirati po visini i pravcu. Tom prilikom ona trpi opterećenje i do 30 g. Tokom svog leta može dosegnuti visinu i do 10 0km. Njen maksimalni domet iznosi 500 km. Na toj udaljenosti njeno maksimalno odstupanje od cilja inosi svega 5-7 metara.