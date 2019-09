Korak u budućnost: Nova ruska korveta "Merkurij"

Ruska ratna mornarica će do 2020. godine dobiti najnoviju korvetu projekta 20386. Bit će to jedan od prvih ruskih brodova napravljenih za lansiranje najnovije hipersonične rakete "Cirkon".

Ključni zadatak brodova projekta 20386 će biti otkrivanje i uništavanje neprijateljskih brodova i podmornica. Pored toga, oni će štititi civilne brodove, a u slučaju potrebe će artiljerijskom vatrom pokrivati iskrcavanje marinaca na obalu.

Iz prve ruke

Nove korvete će biti bar 15% brže od prethodnih modela. To je u programu televizije "Zvijezda" rekao Aleksandar Dadikin, zamjenik glavnog konstruktora ovih brodova.

Brzina će biti veća zahvaljujući novom obliku trupa koji omogućava brodu da učinkovitije siječe valove, a također zahvaljujući primjeni kompozitnih materijala.

Dadikin je također naglasio da će brod imati dva turbomlazna motora s elementima koje će motori imati u budućnosti.

Riječ je o modifikaciji brodskih motora, tj. o uređaju koji se nalazi u specijalnoj kapsuli izvan brodskog trupa, objasnio je za portal Russia Beyond izvor u ruskoj vojnoj industriji.

"Unutra je dodatni elektromotor s propelerom koji pokreće brod u svim pravcima. On praktički omogućuje kretanje broda unatrag i unaprijed, kao i okretanje čitave grdosije oko svoje osi. To je novi element koji poboljšava manevarske mogućnosti broda", rekao je izvor portala Russia Beyond.

Ovaj pogonski sustav ukupno ima preko 55 000 konjskih snaga. "To je prva takva korveta u našoj zemlji", rekao je Dadikin.

Zahvaljujući inovacijskim tehonologijama, korveta projekta 20386 će biti principijelno nova vrsta broda u ruskoj floti.

Bit će to ujedno i prvi brod ruske ratne mornarice pod čijom palubom će biti smješten helikopter Ka-27 naoružan morskim minama. Helikopter će biti skriven od neprijateljskih sredstava za motrenje, a u slučaju potrebe će se specijalnom platformom podizati na palubu i letjeti na izvršenje zadatka.

Po riječima konstruktora, "Merkurij" će biti prvi "modularni" brod, tj. elementi sustava njegovog naoružanja će se moći zamijeniti drugim elementima bez značajnijeg modificiranja samog broda i bez preuređivanja njegove unutrašnjosti i njegovih komora.

Brod će u svom arsenalu imati najsuvremenije ofenzivno i obrambeno naoružanje.

Oružje za novi brod

Igor Zarembo/TASS Igor Zarembo/TASS

Korvete projekta 20386 dobit će dva protubrodska sustava s četiri lansera i osam raketa. Očekuje se da će to biti "Cirkoni" - prve hipersonične rakete na svijetu. One na putu do cilja razvijaju brzinu osam puta veću od brzine zvuka (oko 2,5 kilometra u sekundi), a imaju domet 500 km.

"Treba istaknuti da takve rakete zasad u svom arsenalu nema nijedna zemlja osim Rusije. Još uvijek ne postoje sredstva za obranu od ovih raketa, tako da je 'Cirkon' jedinstvena pojava svoje vrste, kao i brodovi koji ga nose", rekao je za portal Russia Beyond analitičar lista Izvestija Dmitrij Safonov.

Po njegovim riječima, uz ovaj sustav brodovi će biti naoružani i protuzračnim topovima "Redut", raketama sustava "Igla" i šestocijevnim mitraljezima kalibra 30 mm koji probijaju čak i oklop suvremenog broda.

"Brod će od podvodnih torpeda štititi dva oruđa kalibra 330 mm, a marince će prilikom iskrcavanja na obalu pokrivati haubica A-190 kalibra 100 mm koja ispaljuje 80 projektila u minuti", dodao je Safonov.

Kako je istaknuo stručnjak, nijedna zemlja u svijetu nema korvete s takvim arsenalom, tako da su "Merkurij" i drugi brodovi projekta 20386 jedinstvena pojava ove vrste.