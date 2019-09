Uzrok ledenog doba pronađen u prašini kod Sankt-Peterburga

Russia Beyond

Global Look Press

Međunarodna istraživačka grupa, u čijem sastavu se nalaze i znanstvenici s Geološkog instituta Ruske akademije znanosti i ruskog Instituta za geologiju i tehnologije eksploatacije nafte i plina, predstavila je senzacionalno znanstveno otkriće koje odgovara na pitanje zašto je došlo do ledenog doba. Pad temperature koji je doveo do masovnog izumiranja živih organizama znanstvenici vezuju za svemirsku prašinu koja se formirala prilikom sudara asteroida iz orbita Marsa i Jupitera.

U članku koji je objavljen u časopisu Science Advances navodi se da je ova prašina padala na naš planet tijekom dva milijuna godina.

Istraživači tvrde da je koncentracija prašine bila tako velika da je blokirala Sunčevu svjetlost, što je dovelo do pada temperature na planetu.

Tragovi svemirske prašine pronađeni su u morskom vapnencu pored obala rijeke Line koja se ulijeva u Nevu, a također u kompozitnim uzorcima s lokacije naselja Kinnekulle na jugu Švedske.

U različitom obliku tragovi svemirske prašine pronađeni su u raznim geološkim epohama, ali u uzorcima s Line i iz Kinnekullea njezina koncentracija je bila izuzetno visoka. Za vrijeme ledenog doba, koje je na Zemlji nastupilo prije oko 443 milijuna godina, izumrlo je oko 85% svih vrsta morskih beskralježnjaka. Znanstvenici to doba nazivaju Ordovicijsko izumiranje.

Također, 20-30 milijuna godina prije ovog izumiranje na Zemlji su ubrzano počele nastajati nove vrste. Ovaj proces znanstvenici nazivaju Veliko ordovicijsko umnožavanje vrsta.

Znanstvenici odavno pretpostavljaju da je povećanje koncentracije svemirske prašine na Zemlji izazvao neki događaj izvan našeg planeta. U objavljenom istraživanju se navodi da je prije 466 milijuna godina između orbita Marsa i Jupitera došlo do sudara velikih asteroida i da su njihovi ostaci doveli najprije do velikog umnožavanja vrsta, a zatim do masovnog izumiranja.