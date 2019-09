Američka obavještajna služba saznala kada "Burevestnik" stiže u rusku vojsku

Russia Beyond

Kako je priopćila televizija CNBC, "Burevestnik" je testiran jednom ove godine i četiri puta od listopada 2017. do veljače 2018. godine.

Obavještajna služba SAD-a je ustanovila da je najduži let trajao nešto duže od dvije minute i da je raketa za to vrijeme preletjela 35,4 km. Najkraći let je trajao svega četiri sekunde, kada je raketa preletjela 8,05 kilometara. Ova televizija tvrdi da su sva testiranja "Burevestnika" bila neuspješna, prenosi agencija TASS.

Po mišljenju TV kanala CNBC, probna lansiranja su pokazala da se raketni motor nije upalio i da je to, navodno, izazvalo eksploziju u Arhangelskoj oblasti.

Podsjećamo da je 28. kolovoza bivši inspektor UN-a za kontrolu naoružanja Scott Ritter u američkom izdanju The American Conservative objavio materijal u kojem kritizira spekulacije na temu opasnosti od radijacije poslije eksplozije na ruskom poligonu kod sela Njonoksa u Arhangelskoj oblasti.