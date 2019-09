Pokazan velik interes za nabavku MiG-35: I Sjeverna Koreja među potencijalnim kupcima?

MiG-35 je znatno jeftinija zamjena za ruskog lovca Su-57, iako su prilikom njegove izrade primjenjene tehnologije koje se nalaze na lovcu pete generacije. Osim toga, on je jednostavniji za upotrebu i eksploataciju. To je jedan od tri operativna zrakoplova u svijetu koji koristi motore s promjenjivim vektorom potiska, što mu znatno poboljšava manevarske sposobnosti i stupanj borbenog preživljavanja, piše američki portal Military Watch.



Osim konstrukcijskih rješenja ovdje treba naglasiti i izuzetno bogat paket opreme kada je u pitanju elektronska komponenta ovog zrakoplova. Tu se nalazi najsuvremeniji napadno-navigacijski kompleks sa daleko snažnijim radarom i sustavima za protuelektronsko ometanje. Vrlo važan čimbenik je i značajno povećanje nosivosti ubojnih sredstava, uključujući i mogućnost upotrebe modernih i perspektivnih modela vođenih bombi i raketa. Također, ništa manje značajna stvar je da novu 35-icu možemo upotrebljavati s kratkih uzlijetno-sletnih staza, - prenosi internet portal Rossijskaja gazeta.



Posebno se izdvaja jednostavnost u njegovom održavanju i eksploataciji. Moderne borbene letjelice zapadnog porijekla su puno osjetljivije prilikom upotrebe. One zahtijevaju daleko širi tim koji će brinuti o njihovoj ispravnosti, što dramatično otežava i poskupljuje njegovo korištenje. To kod ruskog lovca 4++ generacije MiG-35 nije slučaj. Kod njega je čak projektirano i smanjenje ukupnih troškova održavanja u odnosu na stariji MiG-29.

MiG-35 MiG Corporation MiG Corporation

I na osnovu svega gore navedenog, koje države u svijetu mogu biti zainteresirane za njegovu nabavku?

Na prvom mjestu potencijalnih kupaca se nalazi Indija

Američki analitičari smatraju da će ova zemlja biti jedan od najvećih kupaca ruskog lovca MiG-35. Indija zauzima drugo mjesto u svijetu (odmah poslije Rusije) koja posjeduje najviše zrakoplova MiG-29 u svom ratnom zrakoplovstvu. Dakle, sama kupovina zrakoplova MiG-35 i njihovo usvajanje u naoružanje indijskog ratnog zrakoplovstva će do minimuma smanjiti dodatne investicije kada je u pitanju prilagođavanje infrastrukture, ali i neophodnu obuku letačkog osoblja.



MiG-35 će postati vrlo učinkovita dopuna standardnim lovcima Su-30MKI, a također i lovcima pete generacije Su-57, oko koji se također u ovom trenutku vode pregovori oko eventualne nabavke. Njegovom kupovinom ostvarit će se tehnološka nadmoć nad novim pakistanskim lovcima JF-17 Block 3, a vjerojatno i nad perspektivnim lovcem pete generacije Project AZM.

Drugi na listi ozbiljnih kandidata je Iran, koji u svom sastavu ima dvije eskadrile zrakoplova MiG-29A

Ako se zna da su ovi zrakoplovi još prije 30 godina nabavljeni u SSSR gdje je protokom vremena došlo do zastarjelosti ovih strojeva, onda je kupovina zrakoplova MiG-35 više nego realna. Troškovi inicijalne nabavke bi se vremenom uravnotežili sa smanjenim rashodima kada je u pitanju održavanje novih letjelica koje će biti jeftinije nego kod starijih 29-ki.



I ono što je najvažnije, novi zrakoplov će pomoći Iranu da premosti tehnički zaostatak u odnosu na svoje susjede: izraelski F-35I i saudijski F- 15SA.

Egipat se nalazi na trećem mjestu najozbiljnijih kandidata za nabavku novog ruskog lovca MiG-35

Ramil Sidikov/Sputnik Ramil Sidikov/Sputnik

Nakon kapitalne kupovine 50 moderniziranih lovaca MiG-29M koja je realizirana 2013. godine, pretpostavka je da bi ova zemlja u idućem razdoblju mogla nabaviti još moćnije "Migove". Egipatsko ratno zrakoplovstvo se u posljednje vrijeme ozbiljno oprema modernim borbenim letjelicama. U planu je da se postepeno iz operativne upotrebe povuku stari lovci F-16, uključujući i potpuno preoružanje lovačko-bombarderskih eskadrila opremljenih zrakoplovima Mirage III, MiG-23 i F-4.



Zahvaljujući svojoj višenamjenskoj funkciji MiG-35 se smatra idealnom zamjenom za ove letjelice. Ovaj zrakoplov u idućem razdoblju može postati glavni adut egipatskog ratnog zrakoplovstva.

Bjelorusija je još jedna od zemalja kod koje osnovu ratnog zrakoplovstva čine taktički laki lovci MiG-29

U vezi sa ovom činjenicom, ali i vanjskim okruženjem (Poljska planira nabaviti američke lovce pete generacije F-35) postoje realna očekivanja da će i ova zemlja uskoro krenuti u nabavku lovaca MiG-35. Bjelorusija daje prednost pouzdanim borbenim letjelicama koje imaju izuzetno niske troškove održavanja.

I na kraju se kao potencijalni kupac pojavljuje i Sjeverna Koreja

Elitne eksadrile sjevernokorejskog ratnog zrakoplovstva su opremljene sovjetskim lovcima MiG-29. Iako je SAD uspio preko UN-a Sjevernoj Koreji uvesti sankcije, kada je u pitanju nabavka suvremenih borbenih aparata, postoje indicije da bi one u skorom razdoblju mogle biti ukinute.



MiG-35 predstavlja višenamjenski lovački zrakoplov 4++ generacije, Rezultat je duboke, sveobuhvatne modernizacije borbenih aparata MiG-29K/KUB i MiG-29M/M2. Uglavnom je namjenjen za ostvarivanje apsolutne zračne prevlasti na malim i srednjim udaljenostima (taktički lovac). Osim primarne lovačke uloge, ovaj zrakoplov je osposobljen i za izvođenj vrlo preciznih napada po kopnenim i pomorskim snagama neprijatelja, pa se može svrstati i u kategoriju lovca-bombardera. Inovativnim konstruktorskim rješenjima, znatno je uvećana borbena nosivost ubojnog tereta, a integracijom jačih, a istovremeno ekonomičnijih motora i dodatnog prostora za gorivo, povećan je njegov operativni borbeni radijus. Pretpostavka je da će u sljedećem desetljeću ovaj zrakoplov u većem broju ući u ruske zrakoplovne jedinice i da obim nabavke neće zaostajati za zrakoplovima oznake "Suhoj". Prema različitim procjenama, Ministarstvo obrane Ruske Federacije je spremno koncernu "MiG" ponuditi ugovor o nabavci između 70-80 zrakoplova MiG-35 koji bi do kraja 2027. godine ušli u sastav ruskog ratnog zrakoplovstva.