Rusija vs. NATO: Što je potrebno da biste postali dio elitnih snaga za specijalne operacije

Probudite se ujutro i shvatite da više ne možete podnijeti svoj uredski život. Stoga odlučite drastično promijeniti svoj život i postati ne samo običan regrut, nego elitni marinac ili padobranac.

Pa, što trebate učiniti da biste to postigli?

Da biste postali pripadnik bilo koje elitne vojne jedinice, morate biti savršenog zdravstvenog stanja. Dakle, sve bi, od otkucaja srca do meniskusa u koljenima, trebalo biti u savršenom stanju da biste mogli među najboljim časnicima konkurirati za mjesto u elitnim snagama za specijalne operacije koje provode antiterorističke operacije na Bliskom istoku, u Africi, Latinskoj Americi i jugoistočnoj Aziji.

Ruske Crvene beretke

Aleksandar Vilf/Sputnik Aleksandar Vilf/Sputnik

Crvena beretka je simbol elitnog pripadnika Snaga za specijalne operacije u Rusiji. Pravo na njezino nošenje stječe se doslovno krvlju i znojem, a oni koji ih nose prvi su u redu koji se šalju u ratne zone ili antiterorističke misije unutar i izvan Rusije.

Oni koji žele nositi crvenu beretku moraju zaredom proći tri naporna testiranja, bez vremena za oporavak između njih.

Aleksandar Krjažev/Sputnik Aleksandar Krjažev/Sputnik

Prvo testiranje je deset kilometara duga utrka po zahtjevnom terenu s ruksakom od 27 kg, puškom AK-74M i bocom vode za vašim pojasom. Svrha utrke je svladati brojne kopnene i vodene prepreke s punom borbenom opremom, uštedjeti dovoljno snage za izvršavanje vježbi gađanja i, napokon, desetominutne borbe s tri iskusna instruktora Snaga za specijalne operacije.

U fazi utrke ćete proći kroz močvare, rijeke i šume usred ničega, gdje će vas odvesti sa skupinom od 100 drugih kandidata i brojnim profesionalnim vojnicima koji će na vas bacati granate za obuku i pucati u tlo pored vas da bi testirali vaš karakter i odredili jeste li sposobni dovršiti zadatak na stvarnom bojnom polju.

Aleksandar Krjažev/Sputnik Aleksandar Krjažev/Sputnik

Ti "sadisti" će trčati pored vas i pritom psovati i vikati na vas. Također će u vaše uši tiho dobacivati fraze poput: "Ne treba ti ovo!", "Odustani!", "Samo reci riječ i odvest ćemo te natrag u tvoj topli gradski krevet!" Takav intenzivni psihološki pritisak jedan je od bitnih dijelova treninga snaga za specijalne operacije u cijelom svijetu, koji morate savladati ukoliko zaista želite postati jedni od najopasnijih ljudi na Zemlji.

Nakon utrke, kandidat ide ravno na strelište s istom onom puškom s kojom je trčao kroz šumu te gađa niz meta. Ključ ove faze leži u prvoj fazi - i tome da osigurate da vam puška nakon močvara i šuma bude čista i spremna za pucanje na neprijatelja. Ako vaša puška treba čišćenje - ispadate.

Ako je vaša puška besprijekorno čista i uspješno pogodite sve označene mete, stižete do posljednje - i najteže - faze: deset minuta duge borbene sesije u MMA stilu.

Vjerujte mi, ovo je najteži dio ovog cjelodnevnog prijemnog ispita, jer ćete do trenutka u kojem morate ući u ring već padati s nogu nakon napornih i stresnih izazova trčanja i pucanja.

Viktor Toločko/Sputnik Viktor Toločko/Sputnik

U ringu ćete se morati boriti protiv tri profesionalna borca zaredom. Morate se se boriti ravno deset minuta, bez ikakvog vremena za oporavak između protivnika, kojima je naređeno da vas premlate na mrtvo ime! Dakle, slomljene kosti i nokauti su neizbježan dio ove faze.

Ako ste sve to izdržali i nakon svega još uvijek stojite na nogama, za nagradu ćete dobiti crvenu beretku i postati član elitnog "kluba" Snaga za specijalne operacije.

Ako u bilo kojem dijelu ne budete uspješni, u ovoj ćete se misiji moći opet okušati tek sljedeće godine.

Britanske Specijalne zračne snage (SAS)

Getty Images Getty Images

Moto SAS-a je "Tko riskira, profitira", i već prvog dana regrutacije instruktori koji dočekuju kandidate kažu: "Mi nećemo odabrati najbolje od vas. Pokušat ćemo vas ubiti. I preživjeli će nastaviti sa svojim obrazovanjem."

Kandidate odvode u tajnu vojnu bazu. Tamo njihovo testiranje započinje usred noći, kada ih probude i ubace u stražnji dio kamiona, koji odlazi na nepoznato mjesto i tamo ih iskrcava.

Oni nemaju pojma gdje se nalaze. Nema nikakve karte niti vodiča - samo 100 pješaka i policajci s psima koji jure za njima. Njihova oprema također uključuje ruksak od 27 kilograma, pušku i bocu s vodom. Cilj je da se vrate za manje od 20 sati, a da ih u tom procesu ne primijete.

A mještanima na tom području je naređeno da sve "strance" prijave lokalnim policijskim stanicama. Ovaj 64 km dugački "maraton" s razlogom nosi ime Izdržljivost.

Getty Images Getty Images

Nakon što se kandidati vrate u bazu, u roku od 30 minuta moraju obaviti još četiri kilometra dugu utrku.

Kandidati moraju dokazati da mogu preživjeti u bilo kakvim okolnostima. A kad vas napokon uhvate, policajci vas vode na ispitivanje.

Neće vam slomiti prste ili gurati igle pod nokte, no budite sigurni da bi vas mogli zavezati za stolicu i mlatiti sve dok se ne slomite i otkrijete informacije koje od vas žele. Prolazak ovog psihološkog testa ključan je za pripadnike SAS-a.

Ako uspješno prođete 64 km dugu utrku i ispitivanja, za nagradu stječete pravo da budete imenovani pripadnikom SAS-a.

Američki Delta Force

Reuters Reuters

Da bi stekao pravo na to da postane pripadnik elitnog Delta Forcea, kandidat mora izdržati brojne selekcijske postupke koji su stvoreni kako bi se ispitalo je li kandidat fizički i psihički spreman proći kroz sve nadolazeće teškoće trenutne vojne službe u ratnim zonama.

Dakle, glavni fokus kampova za obuku Delta Forcea je "slomiti vas da biste postali jači". Delta Force ima vrlo ograničen broj mjesta za kandidate. Dakle, proces treninga i odabira se ne odnosi samo na prevladavanje fizičke boli, nego i na to da budete jači i bolji od ostalih.

Sve započinje testiranjem fizičke sposobnosti kandidata. Morate obaviti brojne vježbe: pretrčati tri kilometra u određenom vremenskom roku, preplivati 100 metara potpuno odjeveni i izvesti brojne zgibove, sklekove, trbušnjake i čučnjeve.

Nakon svakog izazova slijedi vrlo kratko vrijeme oporavka jer, kao i kod testiranja za Crvene beretke u ruskoj vojsci, poanta ovog testa nije samo ispitivanje snage i izdržljivosti, već i to da gurnete svoje tijelo do krajnjih granica, čak i kada se čini da će se slomiti. Časnici laju na vas, viču da je "g*ovno poput vas trebalo ostati doma kod mamice", tjeraju vas da trčite i radite vježbe sve brže i brže. To čini da se vaš krvni tlak i otkucaji srca ubrzaju toliko da samo što ne padnete u nesvijest.

Reuters Reuters

Ako kandidat uspješno završi prvu fazu testiranja, odvode ga na seriju vježbi snalaženja na terenu. Te vježbe nalikuju na one koje moraju proći kandidati britanskog SAS-a. Kandidate usred noći odvode na nepoznati teren, odakle se moraju vratiti u svoju bazu udaljenu 29 km s ruksakom od 18 kg na leđima. I ovi testovi imaju vremensko ograničenje - ako ga prekoračite, ispadate, i svi su prethodni napori bili uzaludni.

Jednom kad kandidati završe s navigacijskom fazom testiranja, odlaze na posljednji izazov: utrku dugu 64 km po izuzetno zahtjevnom terenu, ovaj put s ruksakom od 20 kg.

Točna vremenska ograničenja za svaku vježbu nisu poznata, jer se čuvaju u tajnosti, a znaju ih samo zapovjedništvo Delte i časnici zaduženi za selekcijski postupak.

Ako kandidat uspješno prođe sve ove faze, slijedi psihološko i fiziološko testiranje da bi se utvrdilo kako će se osoba ponašati u opasnom okruženju i pod paljbom u ratnim zonama.

Kandidati koji uspiju uspješno proći sve ove testove napokon se šalju na tečaj za operativnu obuku. To su intenzivni sustavi obuke koji traju šest mjeseci ili čak i više da bi se osoba pripremila za stvarne antiterorističke operacije na stranom tlu. Ovi tečajevi uključuju obuku iz vatrenog oružja, operacija u stilu "nađi i uništi", spasilačkih misija, rušenja i proboja, naprednog snalaženja itd. Tijekom ove se šestomjesečne obuke od budućih operativaca traži da održavaju minimalan kontakt s obitelji i prijateljima, jer će se većina njihovih vještina koristiti za buduće tajne operacije na stranom tlu.

Ukratko, pripadnici Delta Forcea koji pođu sve ove selekcijske postupke i obuku postaju dio jedne od najelitnijih jedinica za specijalne operacije na svijetu.

Dakle, koje je testiranje po vašem mišljenju najbrutalnije?