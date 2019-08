Rusi razvili tehnologiju identifikacije po silueti

Prema riječima generalnog direktora kompanije, radna verzija proizvoda će biti gotova u roku od dva mjeseca, poslije čega će početi njeno testiranje u Moskvi, u regijama Rusije i inozemstvu, prenosi agencija TASS.



Ljudska silueta je jedinstvena kao i ljudsko lice. Tehnologija se sastoji u tome što mi možemo identificirati siluetu i pratiti njeno kretanje praktičkki na svim gradskim kamerama za videonadzor. Npr., ako je netko u centru grada ukrao bicikl, a kamera je daleko i ne vidi se lice nego samo silueta, mi u tom slučaju možemo vidjeti koliko je daleko otišao čovjek na biciklu, možemo definirati putanju njegovog kretanja i pratiti ga do mjesta gdje je postavljena kamera koja mu može prepoznati lice, rekao je Minjin.



On je istaknuo da ovaj projekt posebno može biti tražen u Europi, gdje vladaju prilično strogi zakoni vezani za čuvanje i obradu ličnih podataka i u cjelini prevladava negativan stav prema činjenici da se nečije lice može identificirati.



Do kraja godine ćemo završiti nekoliko faza usavršavanja ovog projekta, a zatim ćemo početi sa serijskom proizvodnjom. U rujnu ili listopadu će biti završena tehnologija i u njoj će se zatim poboljšavati samo preciznost prepoznavanja. Počet ćemo od 90 % i potrudit ćemo se da do 99 % stignemo za pola godine ili za godinu dana. Potrebno je vrijeme da se formira baza, priopćio je šef kompanije Ntechlab.



Prema Minjinovim riječima, glavna poteškoća u prepoznavanju silueta nije u samoj tehnologiji prepoznavanja nego u tehničkim karakteristikama gradskih kamera. Jedna kamera je u boji, druga je crno-bijela, jedna snima odozgo tako da se ljudi vide kao male okrugle točke, a druga snima odozdo i vidi samo lice, a ne cijelu siluetu. Zadatak algoritama i sustava je da s obzirom na sve te čimbenike prepozna da je u pitanju jedna te ista osoba, dodao je.