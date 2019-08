Heroj Rusije: "Nikome ne bih savjetovao da testira moć ruskog Su-57 na vlastitoj koži!"

"Pored minimalne vidljivosti za radare koji operiraju u svim dijapazonima, uključujući tu i infracrveni spektar, ovaj avion posjeduje i supermanevarbilnost, kao i sposobnost leta nadzvučnom brzinom bez dopunskog izgaranja. Na sve ovo treba dodati njegovu multifunkcionalnost, jer se pored zadataka ostvarivanja prevlasti u zračnom prostoru Su-57 može efikasno boriti protiv zemaljskih i pomorskih ciljeva", istaknuo je Vaščuk, prenosi internetski portal RIA Novosti.

On je dodao da pored tehničko-taktičkih karakteristika ovog aviona treba u obzir uzeti i kvalitetu ruskih pilota, konkretno, karakternih osobina po kojima su poznati, a to su odlučnost i neustrašivost, kao i visok stupanj pilotskog umijeća.

"Ako znamo kakva su za vrijeme Drugog svjetskog rata čudesna herojstva bili u stanju napraviti naši piloti na avionima napravljenima od šperploče, možete li samo zamisliti kakve su podvige spremni učiniti na ovim strojevima! Nikome ne bih savjetovao da testira moć ruskog Su-57 na vlastitoj koži", kategoričan je Heroj Rusije.

Vaščuk je također rekao da će se nastaviti radovi na uvećanju borbenih sposobnosti novog aviona, koji praktički nikada neće ni prestajati za vrijeme njegovog životnog vijeka.

Su-57 je ruski višenamjenski borbeni zrakoplov pete generacije, koji su razvili zrakoplovni inžinjeri OKB Suhoj. On je namijenjen izvršavanju ogromnog spektra zadataka koji se mogu postaviti ispred jedne zrakoplovne borbene platforme, kao što su ostvarivanje apsolutne zračne prevlasti iznad teritorija na kojem se izvode aktivna borbena djelovanja, uništavanje najrazličitijih kopnenih ciljeva i površinskih brodova koji su ojačani suvremenim protuzračnim borbenim sredstvima, operacije izviđanja i nadzora zračnog prostora na velikim udaljenostima, uništavanje zapovjedne infrastrukture neprijatelja itd.

Njegov prvi let je realiziran 2010. godine. Avion može doseći maksimalnu brzinu od 2600 km/h i ostvariti dolet i do 4300 km. Njegov napadno-navigacijski kompleks, koji je ojačan moćnim radarom s antenskom faznom rešetkom, može na daljinama od nekoliko stotina kilometara istovremeno pratiti do 30 različitih zračnih ciljeva. Tijekom njegovog pokusno-kontruktorskog razvoja napravljeno je 10 eksperimentalnih letjelica. U međuvremenu je letjelica prošla čitav kompleks složenih testiranja, uključujući tu i blok testiranja u zoni ratnih djelovanja realiziranih na sirijskom nebu. Ruska vojska ima u planu u narednom desetljeću nabaviti do 80 ovih letjelica.