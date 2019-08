Blok na Arktiku: Rusi na Sjeveru formiraju brigadu opremljenu sustavima PRO superiornog dometa

Russia Beyond

Prostor Arktika i Daleki istok će braniti dalekometni raketni sustavi protuzračne i proturaketne obrane. Do kraja ove godine planira se formiranje nove raketne brigade PZO na krajnjem istoku Rusije. Sličan sastav će se pojaviti i u zoni odgovornosti Sjeverne flote. Za njihovo opremanje će biti upotrijebljen raketni PZO/PRO velikog dometa S-300V4.

Pojedine tehničko-taktičke karakteristike ovog sustava nadilaze sljedeću generaciju sustava PZO S-400. Glavna prednost duboko modernizirane 300-ice jest sposobnost uporabe na svim terenima, kao i visoka mobilnost, koja omogućuje razmještaj vatrenih pozicija na teško prohodnim terenima. Nove brigade će biti integrirane u jedinstven sustav PZO, koji će pokrivati strateške zračne pravce.

U Ministarstvu obrane RF je usvojeno rješenje koje će omogućiti formiranje novih jedinica PZO za pokrivanje zračnog prostora, njegovih strateških pravaca koji prolaze preko Arktika i ruskog Dalekog istoka. Ovo je internetskom portalu Izvestija prenio neimenovani izvor iz ruskog Ministarstva obrane. Naime, do kraja ove godine će biti formirana nova raketna brigada, koja će u potpunosti biti opremljena duboko-moderniziranim raketnim sustavima PZO/PRO S-300V4. Ova brigada će biti formirana u zoni odgovornosti Istočnog vojnog okruga. Pored toga, sličan operativno-strateški sastav će biti formiran i u zoni koju pokriva ruska Sjeverna flota. Točne lokacije, na kojima će se nalaziti sjedišta ovih formacija, za sada nisu poznate.

U 90-im godinama prošlog stoljeća došlo je do rasformiranja velikog broja PZO jedinica koje su sa svojim sredstvima pokrivale artkički i dalekoistočni pravac. Ovo je dovelo da dezintegracije PZO sustava koji je pokrivao ovaj široki prostor, i prešlo se na tzv. zonsko pokrivanje, koje se uglavnom ograničavalo na zaštitu važnih objekata na tom prostoru. U ovom trenutku Ministarstvo obrane pokušava ponovo oformiti moćni PZO/PRO bedem koji će, pored važnih objekata, pokrivati i prostor, čime će biti zatvorene sve "rupe" koje su nastale njegovom razgradnjom nakon raspada SSSR-a.

Vođenje uspješne bitke po bespuću Arktika i Dalekog istoka

Grupacija ruskih snaga raspoređenih na Arktiku i Dalekom istoku nastavit će se dalje ojačavati. Ovo zahtijeva da se posebna pažnja usmjeri na zaštitu ovih snaga od eventualnih udara iz zračnog prostora. Brigada, opremljena suvremenim sustavima PZO/PRO, značajno će povećati ukupne sposobnosti jedinica protuzračne i proturaketne obrane na ovom prostoru, rekao je za Izvestija bivši prvi zamjenik načelnika ruskih Vojno-zrakoplovnih snaga po pitanju objedinjenog sustava PZO u ZND-u, general-pukovnik Ajteč Bižev.

"Arktik i Daleki istok su još u sovjetsko vrijeme bili teritoriji od strateškog značaja, jer su preko njihovog prostora prelazili izuzetno opasni zračni koridori, koje bi sigurno iskoristio potencijani neprijatelj. Upravo je ove pravce pokrivala jedna od najmoćnijih PZO grupacija ranga armije", prisjeća se ruski stručnjak i dodaje da je" formiranje novih brigada ozbiljan potez u ovom trenutku". Radi se o raketnim sustavima koji se nalaze na gusjeničnim šasijama, kojima ne predstavlja problem kronični nedostatak cestovnih komunikacija, koje praktički i ne postoje na ovom prostoru. To omogućava da se u svakom trenutku čitava brigada preusmjeri na najopasniji dio fronta i prihvati borbu. Očigledno je da će nove brigade biti integrirane u jedinstven sustav PZO.

U Rusiji već postoje jedinice koje su naoružane dalekometnim PZO/PRO sustavima S-300V4. Prva brigada opremljena ovim sredstvima se 2014. godine pojavila u Krasnodarskom kraju. Takve jedinice su formirane i u zoni odgovornosti Centralnog vojnog okruga, u rajonu grada Samare i u Podmoskovlju. U Kalinjingradskoj enklavi također postoji operativni sastav opremljen sustavima S-300V4. U planu je da se u bliskom vremenskom razdoblju preoruža još nekoliko postojećih PZO sastava ranga brigade, moderniziranim sustavima S-300V4.

"Raketna brigada PZO je tu da pokrije širok front", pojasnio je novinarima Izvestija bivši zapovjednik protuzračnih jedinica ruske vojske, general-pukovnik Aleksandar Gorkov. "Sastav ovog ranga je podčinjen operativno-strateškom zapovjedništvu ili zapovjedniku cijelog fronta, s osnovnom namjenom pokrivanja većih kopnenih formacija od napada iz zraka."

S-300V4 spada u vrhunski obrambeni sustav za zaštitu od praktički svih vidova zrakoplovnog naoružanja. Njegove mogućnosti su takve da može pokriti 3x veću površinu od klasičnih sustava S-300. Također, znatno su povećani i dometi uništavanja zračnih ciljeva, koji se približavaju sustavu naredne generacije S-400. Ono što je vrlo važno istaknuti je visoka učinkovitost ovog sustava u borbi protiv balističkih raketa srednjeg dometa. U njegovom sastavu se nalaze posebni radari snažnog fokusa i superbrze "konusne" rakete koje su posebno projektirane za presretanje izuzetno zahtjevnih balističkih objekata. Teška raketa-presretač koja se nalazi u naoružanju sustava S-300V4 može razviti brzinu od 7,5 maha. Štoviše, njegova najnovija raketa oznake 9M82MV može dosegnuti brzinu od 9 maha, i presresti cilj na daljini od 350 km koji se nalazi u bližem svemiru. Pri tome je raketa visoko upravljiva prilikom svog leta, točnije ima odlične manevarske sposobnosti prilikom presretanja svog cilja.

S-300V4 predstavlja daljnju modernizaciju raketnih sustava S-300V koji se nalaze u naoružanju Kopnene vojske ruske vojske. Oni su prije svega namijenjeni presretanju operativno-taktičkih i balističkih raketa. Dakle, ovdje se u osnovi radi o proturaketnom sustavu. Pored toga, oni se vrlo učinkovito mogu upotrijebiti i protiv ostalih zračnih ciljeva, kao što su zrakoplovi, helikopteri i sl. Za razliku od prethodnih sustava, novi S-300V4 može presretati projektile na daljinama i do 400 km. Po svojim ukupnim tehničko-taktičkim karakteristikama, ovaj sustav u određenim parametrima premašuje mogućnosti sustava S-400 "Trijumf". Također, kompletan kompleks s radarsko-opažačkim i nišanskim sustavima, kao i lansirnim i logističkim jedinicama je smješten na tenkovske šasije s gusjenicama.

Procjene su da je zahvaljujući zaista obimnom paketu modernizacije koji je primijenjen na verziji S-300V4 njegova borbena efikasnot uvećana za čak 2-3 puta u odnosu na prethodnu verziju ovog sustava S-300V3. Ova verzija sustava trenutno predstavlja možda i najbolji raketni sustav PZO/PRO na svijetu.

Prednosti "vojnog" sustava S-300 u odnosu na sustave koje je dobivala PZO

Povijest je tako uredila da su se u postrojbe ruske vojske istovremeno isporučivale dvije različite verzije sustava S-300. Tako su PZO jedinice dobivale raketni sustav koji je nosio oznaku S-300P (OZNA "P" je označavala skraćenicu od "PZO"). Ovaj sustav je imao zadatak pokrivati stacionarne ciljeve, u prvom redu važne industrijske i administrativne objekte. Što se tiče protuzračne obrane Kopnene vojske, oni su se opremali raketnim sustavom S-300V (oznaka "V" je označavala skraćenicu "Vojni"), koji je imao zadatak štititi aktivne trupe od udara iz zraka.

Sustav S-300V nadilazi raketni sustav S-300P u nekoliko parametara, zahvaljujući njegovoj namjeni, a to je da štiti kopnene borbene kolone tijekom nastupanja, od napada iz zraka. Njegova raketa se nalazi u stanju pune bojeve spremnosti još dok se sustav nalazi u pokretu, i praktički čim stane, on je može uporabiti. Na kraju krajeva, "vojni" sustav S-300 je baziran na platformi koja ima gusjenice, tako da je njegova prohodnost daleko veća u odnosu na S-300P koji koristi kotače.

Modifikacija sustava S-300V4 je ušla u naoružanje PZO jedinica Kopnene vojske 2014. godine. Ova verzija je u potpunosti kompjutorizirana. Divizion ovih oruđa je u stanju istovremeno napasti i garantirano uništiti do 24 aerodinamička cilja, uključujući i objekte malih dimenzija, kao što su "nevidljivi" avioni. S-300V4 može istovremeno napaati do 16 balističkih ciljeva koji lete brzinama i do 4500 m/sek. Efektivni domet sustava je 400 km.

Danas je to najbolji "dalekometni" sustav u svojoj klasi. Kod njega je prisutan izuzetno veliki potencijal za daljnju modernizaciju. U perspektivi će ovaj sustav moći presretati i hiperzvučne zračne objekte. Trenutno ovaj sustav prolazi kroz čitav niz testiranja na različite borbene situacije.

Prije tri godine divizion sustava S-300V4 je premješten u Siriju, gdje je stupio u bojevo dežurstvo zaštite aerodroma Hmejmim i punkta materijalno-tehničkog baziranja koji se nalazi u luci "Tartus". Kako je internetskom portalu Izvestija rekao zapovjednik PZO Kopnene vojske general-pukovnik Aleksandar Leonov, za vrijeme realizacije borbenih zadataka više puta su detektirani i u automatskom režimu rada praćeni strateški izviđači i bombarderi RZ SAD-a. Ciljevi su otkriveni i praćeni bez ikakvih problema. Efekti protuelektronskog ometanja nisu mogli narušiti funkciju ovih sustava.

U ovom trenutu PZO ruske vojske se aktivno usavršava. Zahvaljujući uvođenju u operativnu funkciju dalekometnog radara "Voronjež" i zahorizontalnih radarskih postaja "Kontejner", oko čitave Rusije je formirano jedinstveno radarsko polje. Treba napomenuti da se uskoro očekuje početak serijske proizvodnje i usvajnje PZO/PRO raketnog sustava nove generacije S-500 "Prometej", koji je namijenjen za borbu protiv krstarećih i hiperzvučnih raketa, aviona i helikoptera, a također i različitih tipova bespilotnih letjelica, uključujući u satelite koji kruže po niskoj zemljinoj orbiti.