Ruska mornarica silovito ulazi u novo desetljeće: 2020. godina će biti u znaku podmornica

Russia Beyond

"U skladu s ugovorima 'Sevmaš' je u obvezi naredne 2020. godine kompletirati prvu serijsku podmornicu klase 955A 'Knjaz Oleg' i prvu serijsku podmornicu klase 885M 'Novosibirsk'. Također, 'Sevmaš' će VMF-u isporučiti podmornicu klase 885M 'Kazan' i atomsku podmornicu specijalne namjene 'Belgorod' klase 09852", rekao je sugovornik ovog portala. On je precizirao da će podmornica "Belgorod" prvo biti upućena u glavno zapovjedništvo za dubokovodnu istraživanja Ministarstva obrane, bez podvodnih dron-torpeda "Posejdon", radi serije dodatnih testiranja.

Što se tiče brodograđevinske tvrtke "Admiraltejskie verfi", ruskoj floti će biti isporučene dvije dizel-električne podmornice. Prva podmornica "Volhov" će biti klase 636.3, dok će druga biti klase 677 "Kronštat" (prva serijska podmornica ovog tipa) ali s običnim, a ne sa zračno-neovisnim (anaerobnim) tipom motora.

U Objedinjenoj bodograđevinskoj korporaciji su reagirali na molbu novinara internetskog medija TASS da prokomentiraju navode neimenovanog izvora, rekavši da će "korporacija državnom naručitelju sva plovila isporučiti unutar utvrđenih rokova".

Planovi za ovu godinu

Do kraja ove godine VMF planira u svoje naoružanje usvojiti dvije podmornice. U lipnju je generalni direktor "Sevmaša" Mihail Budničenko priopćio da će do kraja 2019. godine u rusku flotu ući glavna podmornica klase 955A "Knjaz Vladimir"¹. U ožujku je prvi čovjek kompanije "Admiraltejskie verfi" Aleksandar Buzakov informirao javnost da će do kraja ove godine naručitelju (Ministarstvo obrane RF) biti isporučena prva podmornica klase 636.3 "Petropavlovsk-Kamčatski" koja će ući u postrojbe Tihooceanske flote.

Nedavno je ruski ministar obrane Sergej Šojgu izjavio da će do kraja godine u flotu ući tri podmornice - dvije na nuklearni pogon i jedna dizel-električna. Kako je internetskom portalu TASS objasnio drugi neimenovani izvor iz ruske vojne industrije, "jedna od najavljenih nuklearnih podmornica je trebala biti klase 885M 'Kazan', ali je njezina isporuka pomaknuta za narednu godinu".

Kada su u pitanju izgradnja i isporuka podmornica jedinicama ratne mornarice, rekord i dalje drži 1971. godina, kada su sovjetska brodograđevinska poduzeća uspjela floti isporučiti 12 nuklearnih podmornica različite klase.

¹Podmornica klase 955A "Knjaz Vladimir" spada u borbena plovila četvrte generacije. Naoružana je 3-stupanjskim interkontinentalnim balističkim raketama "Bulava". Ova podmornica je opremljena sa 16 ovih raketa, koje su sposobne projektirani maksimalni domet od 8500 km doseći za manje od 15 minuta. Ono što posebno zastrašuje jest destruktivna moć podmorničkog udarnog arsenala koji može u prah i pepeo pretvoriti praktički čitav jedan kontinent. Naime, svaka od ovih raketa nosi 10 neovisno usmjerenih bojevih glava snage i do 150 kt. Dakle, u hipotetičkom nuklearnom sukobu, samo jedna atomska podmornica "Borej-A" plotunski može pokriti 160 različitih meta, koje bi pojedinačno bile pogođene nuklearnom bojevom glavom 8-10 puta jačom od onih koje su bačene na japanske gradove Hirošimu ili Nagasaki.