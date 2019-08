Ruska udarna krstarica naoružana raketama P-1000 "Vulkan" ušla u Sredozemno more

"Odred ratnih brodova sa pomoćnim plovilima iz sastava Sjeverne flote, koji predvodi raketna krstarica "Maršal Ustinov" prošla je kroz Gibraltarski tjesnac i ušla u Sredozemno more"- rekao je ruski časnik, a prenosi internet portal RIA Novosti.



Prema njegovim riječima mornari Sjeverne flote će realizirati niz aktivnosti na vojnom i diplomatskom planu, tako što će posjetiti nekoliko država koje izlaze na Sredozemno more i sudjelovati u vojnim vježbama zajedno s ruskim brodovima iz drugih flota, koji se nalaze u Mediteranu.



Serga je napomenuo da je "Maršal Ustinov" napustio glavnu bazu Sjeverne flote 3. srpnja ove godine, gdje je sudjelovao u velikoj vojno-pomorskoj paradi u Sankt-Peterburgu. Poslije parade, brod je okrenuo svoj pramac na sjeverozapad i zaputio se put Baltičkog mora gdje je održana velika pomorska vojna vježba "Oceanski štit-2019". Od tada pa do današnjeg dana brod je prevalio udaljenost od 7 000 nautičkih milja.



Udarni brod ruske Sjeverne flote-raketna krstarica "Maršal Ustinov" pripada klasi brodova 1164 "Atlant". Zbog svog vrlo snažnog raketnog naoružanja klase more-more, ova krstarica se još naziva i "ubojicom nosača zrakoplova".



U njenom naoružanju se nalazi 16 lansirnih jedinica u kojima se nalazi isti broj nadzvučnih raketa P-1000 "Vulkan", efektivnog dometa i do 1 000 km. Radi se o pravom "monstrumu" dugačkom skoro 12 metara i teškom 8 000 kilograma. Njena krstareća brzina na razini mora dostiže 2 Macha, a cilj uništava probojno-rušećom bojevom glavom koja je napunjena s gotovo pola tone visokobrizantnog eksploziva ili nuklearnom bojevom glavom snage 350 kt.