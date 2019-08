Ruski lovac Su-57E će srušiti monopol SAD-a kada je u pitanju prodaja aviona pete generacije

Russia Beyond

Kada Rusija krene u izvoz novih lovaca Su-57, to će srušiti monopol SAD-a kada je u pitanju prodaja borbenih letjelica pete generacije na međunarodnom tržištu naoružanja i vojne opreme. U ovom trenutku u oružanim snagama drugih zemalja ne postoji operativni avion pete generacije osim američkog F-35 (+ F-22 koji se nalazi u OS SAD-a, prim. prev.), međutim, on će se uskoro dobiti ozbiljnog konkurenta.

Ovo mišljenje se moglo pročitati u materijalu koji je objavilo kineski medij Sohu, čiji prijevod je objavljen na internetskom portalu InoSMI.

U ovom trenutku u svijetu postoji svega nekoliko modela borbenih aviona pete generacije. To su američki lovci F-22 i F-35, kineski J-20 i J-31 i ruski Su-57. Sjedinjene Države su svoj avion pete generacije F-35 postavile za eksport, pri čemu je njegova prodaja selektivna (samo saveznici SAD-a mogu nabaviti ovaj zrakoplov). Međutim, što drugi mogu učiniti po tom pitanju, posebno ako dođe do potencijalnog sukoba s Vojskom SAD-a ili nekim od njezinih saveznika koji posjeduju avione pete generacije?

Kako je nedavno priopćila ruska državna tvrtka "Rosoboroneksport", na zrakoplovnom sajmu MAKS-2019 će biti predstavljena izvorna verzija ruskog lovca pete generacije koja će nositi oznaku Su-57E. Sva neophodna dokumentacija koja omogućuje prodavatelju da isporuči ove avione stranim kupcima je završena. Ruska zrakoplovna industrija je spremna svojim tradicionalnim partnerima u vojno-tehničkoj sferi predstaviti svoj najnoviji proizvod, prenosi internetski portal RG.

Potencijalni kupci su se već pojavili. To su zemlje kao što su Alžir, Vijetnam, Indija, Kina i Turska. Povećani interes za ovim avionom na svjetskom tržištu naoružanja je, osim njegovih superiornih tehničko-taktičkih karakteristika koje jamči proizvođač, iskazan i radi njegove cijene koja je znatno niža od američkog konkurenta F-35. Prema mišljenju autora koji su napisali ovaj tekst, glavni kupac ovog aviona će gotovo pa izvjesno biti Indija, koja je već uložila određena financijska sredstva u zajednički rusko-indijski projekt razvoja aviona pete generacije - FGFA.

Podsjećamo da će se završna faza testiranja ovog aviona završiti do kraja ove godine, nakon čega kreću njegova serijska proizvodnja i uvođenje u operativno naoružanje. Naime, predsjednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovič Putin je na sastanku s najvišim predstavnicima Ministarstva obrane i časnicima ruske vojske, koji je održan prije nekoliko mjeseci u Sočiju, izložio plan po kojem će do 2027. godine ZSS dobiti 76 višenamjenskih lovaca Su-57. Ova količina aviona je dovoljna da se u potpunosti opreme tri zrakoplovne pukovnije koje u svom sastavu imaju po dvije eskadrile s ukupno 24 aparata. Dakle, u ruskoj vojsci bi se do kraja 2027. godine nalazila 72 lovca Su-57, dok bi preostala četiri aparata ušla u sastav 4. Centra za borbenu obuku pilota koji se nalazi u gradu Lipecku. U ovom centru bi se osposobljavali mladi piloti koji će svoju daljnju vojnu karijeru nastaviti na lovcima pete generacije.

Su-57 je ruski višenamjenski borbeni zrakoplov pete generacije, koji su razvili zrakoplovni inžinjeri OKB Suhoj. On je namijenjen izvršavanju ogromnog spektra zadataka koji se mogu postaviti ispred jedne zrakoplovne borbene platforme, kao što su ostvarivanje apsolutne zračne prevlasti iznad teritorija na kojem se izvode aktivna borbena djelovanja, uništavanje najrazličitijih kopnenih ciljeva i površinskih brodova koji su ojačani suvremenim protuzračnim borbenim sredstvima, operacije izviđanja i nadzora zračnog prostora na velikim udaljenostima, uništavanje zapovjedne infrastrukture neprijatelja itd.

Njegov prvi let je realiziran 2010. godine. Avion može doseći maksimalnu brzinu od 2600 km/h i ostvariti dolet i do 4300 km. Njegov napadno-navigacijski kompleks, koji je ojačan moćnim radarom s antenskom faznom rešetkom, može na daljinama od nekoliko stotina kilometara istovremeno pratiti do 30 različitih zračnih ciljeva. Tijekom njegovog pokusno-kontruktorskog razvoja napravljeno je 10 eksperimentalnih letjelica. U međuvremenu je letjelica prošla čitav kompleks složenih testiranja, uključujući tu i blok testiranja u zoni ratnih djelovanja realiziranih na sirijskom nebu.