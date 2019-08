Prva ruska ženska tenkovska posada predstavljena na "Vojnim igrama" (FOTO)

Rusija je ovog kolovoza na "Vojnim igrama" 2019. predstavila svoju prvu žensku tenkovsku posadu. Dame su upravljale supermoćnim vojnim tenkovima s motorima nalik na one koji se koriste u zrakoplovima. To su tenkovi T-80 koji se probijaju kroz drveće i šume brzinom do 80 kilometara na sat.

Ilja Pitaljev/Sputnik Ilja Pitaljev/Sputnik

Odluka da se ženama dopusti da upravljaju teškim oklopnim vozilima naišla je na kritiku na društvenim mrežama. Jedan od korisnika interneta je čak napisao da "žene nikad ne bi trebale voziti tenk! Što će učiniti kada spadnu gusjenice?! One nisu čak dovoljno snažne ni da upravljaju polugama i mehanizmima u tenku!"

Ilja Pitaljev/Sputnik Ilja Pitaljev/Sputnik

Međutim, Anastasija Baranova, Marina Puškarjova i Darja Sirotenko demantiraju ove tvrdnje. Ove tri dame su izabrane među nekoliko tisuća kandidatkinja da postanu dio prve ruske ženske tenkovske posade.

Ilja Pitaljev/Sputnik Ilja Pitaljev/Sputnik

Sve one su vojnikinje i prije samo nekoliko godina nisu imale nikakve veze s tenkovima, pa čak ni s lakim oklopnim vozilima. Sve one su profesionalne vojne liječnice: kirurginja, terapeutkinja i farmaceutkinja. Služile su u medicinskom odjelu Ministarstva obrane i izrazile želju da sudjeluju u natječaju za članove tenkovske posade.

Ilja Pitaljev/Sputnik Ilja Pitaljev/Sputnik

Rusko Ministarstvo obrane ne objavljuje točno kakva su testiranja morale proći kandidatkinje. No zna se da se radi o seriji testiranja koja provjeravaju sposobnosti vožnje, kao i psihičku i fizičku spremnost. Sve žene koje rade za Ministarstvo obrane mogle su sudjelovati u natječaju.

Ilja Pitaljev/Sputnik Ilja Pitaljev/Sputnik

Sve tri dame koje su zaslužile upravljati tenkom T-80 odrasle su u vojnim obiteljima i od djetinjstva su željele biti vojnikinje. Čim im se ukazala prilika da steknu drugu vojnu profesiju i postanu članice tenkovske posade, nisu oklijevale i odlučile su pokušati.

Ilja Pitaljev/Sputnik Ilja Pitaljev/Sputnik

Da bi naučile voziti tenk, morale su živjeti tipičan vojnički život u vojarnama u jednoj od ruskih tenkovskih divizija. Svakog dana su se budile u 6 ujutro, odlazile na jutarnje fizičke vježbe, a zatim na doručak. Zatim su imale satove i vježbe vožnje na kojima su se obučavale kako upravljati metalnim čudovištem teškim 40 tona s topovima koji probijaju zgrade.

Ilja Pitaljev/Sputnik Ilja Pitaljev/Sputnik

Prema njihovim riječima, biti član tenkovske posade nije nimalo lak zadatak. Za njih je najteže bilo utovariti streljivo u tenk. Primjerice, svaki projektil (a najlakši teži oko 19 kilograma) mora se ručno ubaciti u tenk. Tako da djevojke kada idu na gađanja moraju same utovariti nekoliko desetaka granata.

Sergej Karpuhin/TASS Sergej Karpuhin/TASS

Ali sama vožnja je, kažu one, jednostavna i može se usporediti s vožnjom običnog automobila. Kako kažu, T-80 ima samo četiri brzine koje se lako mijenjaju. Stabilan je pri skretanju i lako se kreće po teškom terenu.

Ove dame ne izgledaju kao tipična tenkovska posada, jer obični tenkisti nisu viši od 170 cm. Najniža dama je, međutim, visoka 170 cm, a najviša čak 185 cm. Vojska ima sreće što je umjesto manekenstva izabrala vojnu službu!