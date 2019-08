Zapadni mediji ocijenili prvo polijetanje teškog udarnog drona "Ohotnik"

Russia Beyond

Novi projekt ruske vojne industrije je prokomentiralo nekoliko zapadnih medija koji se bave vojnom tematikom. Tako je Military Watch Magazine napisao da se radi o teškom bespilotnom udarnom dronu, koji je baš kao i lovac pete generacije Su-57 razvijen nakon raspada SSSR-a. U materijalu se navodi da je "Ohotnik" projektiran za širok raspon zadataka, naglašavajući da će ovaj dron imati vrlo važnu taktičku funkciju u paru s lovcima Su-57. Bespilotni dron će moći duboko ulaziti u zračno prostranstvo protivnika i realizirati klasične lovačke zadatke, ali i izvršavati udare po zemaljskim ciljevima. Pri tome se naglašava da za sada nije poznato kojim će ubojnim sredstvima biti naoružan "Ohotnik", prenosi internetski portal RG.

"Rusija planira u narednim etapama modernizacije unaprijediti lovce Su-57 u zrakoplove šeste generacije, gdje će suradnja s dronovima poput 'Ohotnika' biti jedna od ključnih taktičkih sposobnosti, koji trebaju osigurati značajnu prednost u zračnoj bitci nad konkurentnim platformama", piše Military Watch.

The Drive je analizirao video-materijal napravljen prilikom polijetanja udarnog drona "Ohotnik" koji je objavilo rusko Ministarstvo obrane. Oni su obratili pozornost na novu maskirnu shemu koja se nalazi na njegovom tijelu. "Ostaje nejasno znači li to da je poletjela letjelica koja ima unaprijeđen dizajn ili se čak radi o novom prototipu koji se razlikuje od drona koja je fotografiran u siječnju", pita se autor ovog materijala. On primjećuje da se na video-materijalu mogu vidjeti dva senzora koja se nalaze na prednjem dijelu letjelice.

Internetski portal Army Recognition dodaje da se novi ruski dron razlikuje od američkog "Predatora", jer je napravljen pomoću "steltne" tehnologije, i koji vjerojatno posjeduje moćna sredstva za protuelektronsku borbu. Također, u tekstu se opisuje strategija ruskih bespilotnih letjelica koje će djelovati u grupi. Poseban naglasak je stavljen na njihovu međusobnu razmjenu podataka koja će se obavljati putem zaštićenog kanala veze, što će značajno olakšati upravljivost dronovima u uvjetima oružanog konflikta s tehnološki razvijenim protivnikom.