Zapad obratio pažnju na mogućnosti ruske bespilotne letjelice "Ohotnik"

"Rusi i dalje tvrde da je bespilotna letjelica napravljena od kompozitnih materijala i specijalne 'stealth' oplate tako da je ona skoro 'nevidljiva' za radare, ali je ta tvrdnja sumnjiva s obzirom na konstrukciju aparata.

Riječ je prije svega o motoru koji čak nema ni poklopac za skrivanje tragova ispušnih plinova, što može samo štetiti takvoj karakteristici drona poput 'nevidljivost'. Taj problem prave i hladnjaci i antene na letjelici, mada jedan broj tih elemenata vjerojatno montiran samo radi testiranja ", navodi se u članku objavljenom na portalu The Drive.

Stručnjaci ovog američkog izdanja ističu da "Ohotnik" po dizajnu podsjeća na američki jurišni avion F-117 Nighthawk koji je službeno "umirovljen". Obje letjelice imaju isti raspon krila.

Američki F-117 Nighthawk/Reuters Američki F-117 Nighthawk/Reuters

Konfiguracija krila podsjeća na američku bespilotnu letjelicu RQ-170 Sentinel koja je ranije dospjela u ruke Irancima i koju su, kako se pretpostavlja, pregledali ruski stručnjaci.

Spomenuti portal pretpostavlja da konstrukcija može omogućiti ruskoj letjelici razvijati nadzvučnu brzinu, "makar i na kratkim distancama". Po mišljenju autora članka, "Ohotnik" može se koristiti kao prateća letjelica u formaciji s najnovijim ruskim avionima Su-57, utoliko prije što je već odranije poznato za vezu između ovih dviju platformi.

Autori članka pretpostavljaju da ruske vlasti ni same još uvijek nisu precizno odredile u kako će se koristiti ove perspektivne letjelice, tako da je konačna koncepcija njihove primjene zasada u fazi nastanka.

U srijedu je Ministarstvo obrane RF objavilo snimku leta najnovije ruske bespilotne letjelice "Ohotnik":

Sergej Denisencev, stručnjak iz Centra za strategiju i tehnološku analizu, komentirao je vijesti o prvom letu lovca i istaknuo uspjeh projekta.

"Mnogi su sumnjali u ovaj projekt, govorili su da je to 'besmisleno', da 'neće poletjeti', itd. Ali prvi let je izveden uspješno. Sve je to učinjeno u prilično kratkom vremenu ", rekao je stručnjak.

Vojni ekspert časopisa "Arsenal otečestvo" Aleksej Leonkov sa svoje strane ističe da letjelica ima iznenađujuće karakteristike.



"Poseban je po tome što može djelovati u uvjetima ograničene i intenzivne zračne obrane, a u isto vrijeme može nositi oružje i unutar i izvan stroja", rekao je Leonkov.

Po njegovim riječima, letjelica će imati daljinsko upravljanje ali će imati i mogućnost autonomnog izvršavanja zadataka.

Vojni stručnjak Anton Lavrov je detaljnije opisao poredak testiranja. U prvoj fazi će se izvoditi letovi bez opterećenja, tj. "Pilotni elementi u različitim modusima i različitim vremenskim uvjetima bit će usavršeni", s testiranjem korisnog opterećenja.

To će malo potrajati, a tek onda će početi državno testiranje i "Ohotnik" će biti preporučen za serijsku proizvodnju. Stručnjaci ističu da je ovo tek početak i da "od prvog ljeta pa do sljedećih faza usavršavanja bespilotne letjelice može proći i par godina". Zbog toga je još rano izvoditi zaključke o perspektivama bespilotne letjelice "Ohotnik", ali je, po riječima stručnjaka, "početak vrlo uspješan".