Strateško razmještanje: RF će formirati tri moćne zrakoplovne pukovnije opremljene avionima Su-57

Za višenamjenske lovce pete generacije Su-57, koji će uskoro početi ulaze u operativno naoružanje Zračno-svemirske vojske ruske vojske (ZSS), bit će formirano nekoliko novih formacija ranga zrakoplovne pukovnije. Neimenovani izvori iz ruskog Ministarstva obrane su internetskom portalu Izvestija iznijeli svoja saznanja da će ove jedinice imati bitno drugačiju strukturu od standardne organizacije kakva je sada prisutna u ZSS. Konkretno, u njihovom sastavu će se pojaviti specijalne kopnene strukture koje će biti odgovorne za radarsku nevidljivost aviona. Stručnjaci procjenjuju da će zrakoplovne pukovnije opremljene avionima pete generacije Su-57 biti razmještene na glavnim strateškim pravcima obrane Ruske Federacije, a to su jugozapadni i sjeverozapadni dio zemlje, kao i Daleki istok.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na sastanku s najvišim predstavnicima Ministarstva obrane i časnicima ruske vojske, koji je održan prije nekoliko mjeseci u Sočiju, izložio plan po kojem će do 2027. godine ZSS dobiti 76 višenamjenskih lovaca Su-57. Ova količina aviona je dovoljna da se u potpunosti opreme tri zrakoplovne pukovnije koje u svom sastavu imaju po dvije eskadrile s ukupno 24 aparata. Dakle, u ruskoj vojski bi se do kraja 2027. godine nalazila 72 lovca Su-57, dok bi preostala četiri aparata ušla u sastav 4-tog Centra za borbenu obuku pilota koji se nalazi u gradu Lipecku. U ovom centru bi se osposobljavali mladi piloti koji će svoju daljnju vojnu karijeru nastaviti na lovcima pete generacije.

Su-57 je ruski višenamjenski borbeni zrakoplov pete generacije, kojeg su razvili zrakoplovni inženjeri OKB Suhoj. On je namijenjen izvršavanju ogromnog spektra zadataka koji se mogu postaviti ispred jedne zrakoplovne borbene platforme, kao što je ostvarivanje apsolutne zračne prevlasti iznad teritorija na kojem se izvode aktivna borbena djelovanja, uništavanje najrazličitijih zemaljskih ciljeva i površinskih brodova koji su ojačani suvremenim protuzračnim borbenim sredstvima, operacije izviđanja i nadzora zračnog prostora na velikim udaljenostima, uništavanje zapovjedne infrastrukture neprijatelja itd. Njegov prvi let je realiziran 2010 .godine. Avion može doseći maksimalnu brzinu od 2600 km/h i ostvariti dolet i do 4300 km. Njegov napadno-navigacijski kompleks koji je ojačan moćnim radarom s antenskom faznom rešetkom može na daljinama od nekoliko stotina kilometara istovremeno pratiti do 30 različitih zračnih ciljeva. Tijekom njegovog opitno-kontruktorskog razvoja napravljeno je 10 eksperimentalnih letjelica. U međuvremenu je letjelica prošla čitav kompleks složenih testiranja, uključujući tu i blok testiranja u zoni ratnih djelovanja, koja su realizirana na sirijskom nebu.

Tri zrakoplovne pukovnije za ZSS

U ovom momentu zapovjedništvo ZSS razmatra dvije varijante ustrojbenog ustroja svojih zrakoplovnih jedinica, kada u naoružanje uđu novi lovci Su-57. Najvjerojatnije će se ići na formiranje nove zrakoplovne pukovnije, kao i na strukturnu transformaciju postojeće dvije pukovnije, koje će u potpunosti biti preoružane lovcima pete generacije. Ne treba isključiti mogućnost da će pojedinačne lovačke eskadrile opremljene novim zrakoplovima biti pridodane postojećim jedinicama. Prema riječima izvora iz ruskog Ministarstva obrane, konačno rješenje po ovim pitanjima će biti doneseno poslije detaljnih konzultacija s predstavnicima Objedinjene zrakoplovne korporacije, na kojima će se utvrditi dinamika isporuke novih zrakoplova jedinicama ZSS.

"Očekuje se da će zrakoplovne pukovnije opremljene zrakoplovima Su-57 biti orijentirane na pokrivanje glavnih strateških pravaca kada je u pitanju zaštita zračnog prostora Ruske Federacije. Dakle, jedna pukovnija će sigurno biti bazirana na jednom od aerodroma na Dalekom istoku, druga na jugozapadu zemlje, i treća na njezinom sjeverozapadu", smatra vojni stručnjak Dmitrij Boltenkov. Prema njegovom mišljenju, postoji velika vjerojatnost da će 23. lovačka pukovnija iz sastava 303. mješovite zrakoplovne divizije s bazom u Habarovskom kraju prva prijeći na nove zrakoplove Su-57.

Baza ove lovačke eksadrile se nalazi na aerodromu Džjomgi, koji inače služi kao poligon za testiranje novih zrakoplova koji su izašli iz čuvene tvornice aviona koja nosi ime Jurija Gagarina (KnAZZ). Inače ova tvornica proizvodi praktički sve lovce četvrte generacije i njihove kasnije modifikacije koji nose oznaku "Su" (Suhoj) kao što su Su-27SK, Su-27SKM, Su-30M2, Su-30MK2, Su-30MKV, Su-30MKK, Su-30MK2-V, Su-30MK2-I, Su-30MK2-V, Su-33, Su-35 i naravno Su-57.

Prema mišljenju vojnog eksperta Dmitrija Boltenkova, zapovjedništvo ZSS će se pobrinuti da novousvojenu borbenu tehniku prvo stacionirati u onim dijelovima zemlje koji se nalaze u blizini glavnih tvorničkih kapaciteta koji proizvode tu istu tehniku.

Da se radi o realnoj procjeni govori i činjenica da je prilikom usvajanja u naoružanje lovca 4++ generacije Su-35 prvo bila opremljena 23. lovačka eksadrila koja je bazirana na aerodromu Džjomgi, koja za svoje potrebe iskorištava zrakoplovna tvornica KnAZZ. Upravo ovakav princip razmještaja nove zrakoplovne tehnike je primijenjen i u slučaju usvajanja u naoružanje borbenih lovaca Su-30SM, gdje su prvi primjerci ovog zrakoplova sletjeli u zrakoplovnu vojnu bazu Domnje na kojoj je razmještena 120. mješovita zrakoplovna pukovnija. Naime, ova baza se nalazi nedaleko od grada Irkutska, u kojem je stacionirana zrakoplovna tvornica koja proizvodi upravo ovaj tip letjelice.

Kako prenosi Izvestija, za lovce pete generacije Su-57 aktivno serazvijaju novi vidovi zrakoplovnog vođenog raketnog naoružanja. Konkretno, novi ruski lovac će biti opremljen novom hiperzvučnom raketom velikog dometa R-37M klase "zrak-zrak", koja će biti u stanju uništiti širok spektar zračnih ciljeva koji lete velikom brzinom, na daljinama većim od 300 km.

Samo iskusni piloti

Posebna pažnja će se posvetiti selekciji pilotskog kadra koji će upravljati sofisticiranim letjelicama. Prema neimenovanom izvoru iz ruskog Ministarstva obrane, razradit će se specijalne nastavne jedinice koje će osigurati brz i učinkovit transfer obuke u osposobljavanju pilota koji će letjeti na lovcima Su-57. Na ovom zrakoplovu će biti primijenjen veliki broj noviteta koji se tiču integracije perspektivnih sustava za upravljanje kompleksnim vidovima zrakoplovnog naoružanja, kao i druge visokotehnološke opreme. Na njemu će biti integrirani i novi motori, što u cjelini zahtijeva visok stupanj obučenosti pilota-specijalista.

Nema sumnje da će na avionima pete generacije Su-57 letjeti najbolji borbeni piloti koji se nalaze u sastavu Zračno-svemirskih snaga ruske vojske. Ovo je ruskim medijima izjavio Heroj Rusije i bivši zapovjednik 4. armije VVS i PZO, general-lajtant Valerij Gorbenko.

"Novi avioni će se postupno usvajati u postrojbe", rekao je general. Oni će prvo proći fazu detaljne tehničke provjere u tvorničkim uvjetima, a zatim biti upućeni u Državni letno-ispitni centar Ministarstva obrane koji nosi ime V. P. Čkalova u Ahtubinsku. Ovdje će biti provjerena kompletna oprema i naoružanje od svakog aviona, provest će se kompleksna kontrolna ispitivanja, a dio pilota će realizirati proces prekvalifikacije za novi zrakoplov.