Zašto NATO ne sudjeluje na najvećem vojnom natjecanju na svijetu?

Prema riječima ruskog ministra, odsustvo vojnih ekipa iz Sjevernoatlantskog vojnog saveza nije isključivopovezano s motivima političke prirode, nego i s određenim rizicima. To se prvenstveno odnosi na strah od potencijalnog gubitka pozicija na međunarodnom tržištu naoružanja i vojne opreme, ukoliko bi "sudar" s ruskom tehnikom neslavno završio . "Jednostavno, ako ti tehnika ispadne lošija, onda ćeš je sutra teže prodati" – istaknuo je Sergej Šojgu.



Ruski ministar obrane je rekao da je njegov poziv otvoren za sve zemlje svijeta, pa i one koje su članice NATO-a. Međutim, bez obzira na to "naš glavni prioritet je da ruska vojska bude besprijekorno osposobljena, opremljena, i borbeno spremna"- ističe Šojgu. Rusko Ministarstvo obrane isključivo zanima da u svom sastavu posjeduje najbolje jedinice u svim postrojbama i rodovima koji su sastavni dio oružanih snaga.



Ovogodišnje Međunarodne vojne igre održavaju se od 3. do 17. kolovoza istovremeno na 25 poligona u 10 zemalja: Rusiji, Azerbajdžanu, Armeniji, Bjelorusiji, Indiji, Iranu, Kazahstanu, Kini, Mongoliji i Uzbekistanu. Najveći broj natjecanja održava se u Rusiji, na 13 poligona. U 32 vojne discipline natječe se više od 5 000 vojnika, 223 ekipe iz 39 zemalja iz Europe, Azije, Afrike, Centralne i Latinske Amerike.



Po prvi put u jednom ovakvom takmičenju sudjelovat zemlje kao što su : Abhazija, Jordan, Kambodža, Kongo, Kuba, Mali, Mozambik, Šri Lanka i Južna Osetija. Zemlje kao što su Francuska, SAD, Slovačka, Turska i Meksiko su također prisutne na ovom natjecanju, u svojstvu posmatrača.