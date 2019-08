Tehnologija proširene stvarnosti: Prijenosni raketni sustav 9K333 "Verba" će postati još ubojitiji

Ruski laki prenosi raketni sustav (LPRS) 9K333 "Verba" će biti opremljen novim nišanskim uređajem koji će u sebi imati elemente proširene stvarnosti, dok će sve njegove lansirne jedinice unutar jedinice biti objedinjene u jedinstvenu bojevu mrežu, kojom će njezin zapovjednik upravljati u stvarnom vremenu. Ovo je, pozivajući se na izvore u ruskom Ministarstvu obrane, prenio internetski portal Izvestija.

Prema ovim izvorima, informacije o situaciji u zračnom prostoru i otkrivenim ciljevima prenosit će se od strane prijenosne radarske stanice izravno na zaslon nišanske aparature koji se nalazi na LPRS-u, a koje će se obrađivati zahvaljujući sustavu proširene stvarnosti. Raketaš koji je opremljen LPRS-om 9K333 "Verba" će na ovaj način dobiti precizne informacije o zahvaćenom zračnom cilju daleko prije nego što on uđe u zonu koju efektivno pokriva njegov sustav.

Kako prenosi ruski internetski portal TASS, novi sustav upravljanja će omogućiti objedinjavanje svih vatrenih pozicija opremljenih LPRS-om 9K333 "Verba" u jedinstven mrežni sustav, preko kojeg će zapovijedati u režimu realnog vremena. Tako će, primjerice, zapovjednik raketaškog voda ili baterije moći sa svog radnog mjesta izravno raspoređivati ciljeve u odnosu na taktički raspored svoje jedinice, gdje će vatrene posade moći izravno na zaslonu pratiti sve parametre vezane za dodijeljeni cilj. Također, jedinice PZO koje će biti opremljene "Verbom" dobit će specijalno vozilo za zapovijedanje na ustrojbenoj razini raketnog voda i odjeljensko borbeno vozilo raketaša-strijelaca, koja su sposobna izvoditi aktivnosti opažanja zračnih ciljeva i njihovog uništenja.

U Ministarstvu obrane su priopćili da će isporuka brigadnog kompleta obnovljenih LPRS-a 9K333 "Verba" biti isporučena do kraja ovog ljeta. Ova sredstva će zamijeniti komplekse koji su bazirani na obitelji LPRS 9K38 "Igla".

Nešto više o LPRS 9K333 "Verba"

Ruski konstruktori iz znanstveno-opitnog centra "KB Mašinostroenie" uspjeli su razviti novi LPRS koji po svojim ukupnim karakteristikama predstavlja definitivno najbolji sustav takvog tipa na svijetu. Radi se o LPRS 9K333 "Verba", koja je opremljen i novom PA raketom 9M336.

Osnovni zadatak "Verbe" je borba protiv širokog spektra zračnih ciljeva koji masovno primjenjuju sredstva za izbjegavanje raketa opremljenih IC bojevim tragačima. Ovo će joj omogućiti izuzetno suvremena multispektralna IC samonavođena bojeva glava koja radi u tri režima, ultraljubičastom i dva infracrvena. Ovakav samonavođeni upravljački blok će vrlo učinkovito raspoznavati lažne mamce i usmjeriti raketu ka pravom cilju, i to u svim vremenskim uvjetima, bez obzira na prozračnost neba. Njezina bojeva glava se odlikuje izuzetnom razornom snagom, čiju će udarnu moć pojačati i aktivacija goriva koja se nalazi u tijelu rakete. Ovakvu eksploziju će teško moći preživjeti i najžilaviji zračni ciljevi.

Značajno su povećani horizontalni i vertikalni dometi oružja u odnosu na prethodne modele. LPRS "Verba" je sposobna oboriti cilj na daljini i do 6400 metara, dok je maksimalna visina primjene uvećana za čitavih 1000 metara i sada iznosi respektabilnih 4500 metara.

Ovakve karakteristike LPRS "Verba" će praktički potpuno onemogućiti upotrebu tzv. frontovske jurišne avijacije i borbenih helikoptera, što do krajnjih granica usložnjava učinkovito izvođenje zračno-kopnene borbene operacije. Pored svega ovoga, u kompletu s "Verbom" dolazi i kompaktni radar koji u uvjetima snažnog protuelektronskog ometanja može otkriti zračne ciljeve na daljinama i do 80 km. Na desetine ovakvih radara i vatrenih jedinica mogu biti uvezane u taktički upravljački punkt "Barnaul-T", što će u ogromnoj mjeri povećati učinkovitost ovih sastava. Ovo je od izuzetne važnosti jer su se do sada jedinice naoružane LPRS-om oslanjale isključivo na svoje oči. Pored njih je moglo proći "svašta", a da oni to i ne primijete. Sada to više neće biti slučaj. Sva zasjedna mjesta će biti pokrivena minijaturnim radarima koji su preko "Barnatula-T" uvezana sa sredstvima PZO srednjeg i velikog dometa. Sada će operateri na LPRS-u imati znatno veće mogućnosti kada je u pitanju priprema za djelovanje po cilju koji tek nadolazi. Ovo je, primjerice, od izuzetnog značaja za efektivno formiranje zasjeda i zatvaranje zračnih koridora kada neprijatelj u svojoj taktici masovno primjenjuje krstareće rakete kao svoje osnovno sredstvo u prvoj fazi napada.