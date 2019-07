Oklopni transporter "Bumerang" će biti 3 puta jeftiniji u odnosu na prve projekcije

Russia Beyond

Ovo je za ruski internetski portal TASS rekao generalni direktor Vojno-industrijske kompanije Aleksandar Krasovicki. On je dodao da su specijalisti tvrtke analizirali faktore koji su određivali relativno visoku cijenu za ovo vozilo. Oni su u svojoj analizi došli do zaključka da je nekoliko kompanija, koje su monopolisti u sferi proizvodnje određene opreme, svoje proizvode nudili po 5-6 puta većoj cijeni.

S ovim intervencijama koje su dovele do ekstremnog smanjenja cijene po jednom vozilu znatno će se povećati i potencijal za njegov izvoz na stranom tržištu. To je komercijalan, relativno jeftin i učinkovit stroj, rekao je Aleksandar Krasovicki. On posjeduje odlične performanse kada su u pitanju transport i oklopna zaštita posade, ali i desantnog pješaštva koje koristi zadnju rampu vozila, što znatno skraćuje vrijeme za ulazak i izlazak iz "Bumeranga".

"Bumerang" predstavlja veoma ozbiljno borbeno sredstvo koje će po različitim parametrima, kao što su prohodnost, brzina, oklopna zaštita, vatrena moć i napredna ergonomika upravljanja složenim lancem sustava koji se nalaze u sastavu ovog vozila, osigurati Rusima ozbiljnu prednost kada je u pitanju konkurencija. Radi se o modularnoj borbenoj platformi koja po svim pokazateljima predstavlja potpuno novu generaciju ruskih oklopnih vozila na kotačima, koja bi ruskoj vojsci trebala osigurati taktičku superiornost na bojištu.