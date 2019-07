Turci usporedili ruski sustav S-400 i američki "Patriot"

Russia Beyond Croatia

"Ruski S-400 je napredniji sustav PZO u usporedbi s američkim raketama ’Patriot’", naglasio je čelnik turske diplomacije u emisiji televizije TGRT.

On je također izjavio da će rakete S-400 biti postavljene na borbeno dežurstvo u Turskoj početkom 2020. godine, prenosi RIA "Novosti".

Osim toga, po Çavuşoğlovim riječima, Ankara je spremna da odgovori Washingtonu ukoliko joj SAD uvede sankcije zbog kupnje S-400, prenosi TASS.

Turski ministar je također istaknuo da SAD zasad nisu isključile Tursku iz programa F-35. "Predsjednik SAD Donald Trump to ne želi, on se trudi da održi riječ koju je dao našem predsjedniku u Osaki na summitu G-20. On je opunomoćen da odbaci odluku kongresa", rekao je Çavuşoğlu.

S druge strane, u administraciji američkog predsjednika 17. srpnja je rečeno da Ankara zbog kupnje ruskih sustava S-400 ne može više sudjelovati u programu F-35 i da će to "imati pogubne posljedice" po suradnju Turske i NATO-a.

Podsjećamo, isporuka S-400 Turskoj počela je 12. srpnja. To je morala biti hitna operacija jer su umjesto brodova za transport korišteni zrakoplovi An-124 "Ruslan".

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan okarakterizirao je S-400 kao najjači obrambeni sustav na svijetu, a ministar vanjskih poslova je istaknuo da S-400 ne predstavlja opasnost za NATO.