Ruski helikopter Mi-17V-5 u dramatičnoj akciji spasio grupu američkih specijalaca (VIDEO)

Prošli mjesec se može okarakterizirati kao jedan od najtežih razdoblja u novijoj povijesti američkih specijalnih jedinica. U razdoblju od 24. do 30. lipnja su poginula tri pripadnika američkih "zelenih beretki" iz sastava 10. i 3. grupe Zapovjedništva za specijalne operacije SAD-a. Elitne jedinice Vojske SAD-a su u ovim operacijama sudjelovale u suradnji s elementima protudiverzijskih jedinica, grupom plaćenika i specijalnim jedinicama afganistanske vojske.

Pretrpljeni gubici su posljedica serije iznenadnih sukoba koji su se dogodili na prostoru cijelog Afganistana. Najveći broj vatrenih kontakata je registriran u provincijama Uruzgan i Host, gdje su i poginuli američki specijalci.

Mi-17V-5 predstavlja suvremeni višenamjenski vojno-transportni helikopter namijenjen prijevozu ljudstva, a također i tereta, i to kako u prostoru unutar kabine, tako i na vanjskim nosačima. Pored toga, ovaj helikopter se može primijeniti i u klasičnim borbenim misijama, jer je osposobljen nositi i ubojna sredstva. Letjelicom upravljaju 3 člana posade. Njegova ukupna nosivost iznosi i do 4500 kg tereta. Može transportirati do 36 putnika, ili 24 vojnika s punom ratnom opremom. Također, u operacijama evakuacije ranjenika na nosilima može primiti do 12 teško ozlijeđenih vojnika.

Pogonska grupa se sastoji od dva turbo-elisna motora Klimov VK-2500 koji generiraju snagu od 2700 KS. Ovi motori osiguravaju da helikopter pod punim teretom dostigne brzinu od 262 km/h. Kapacitet spremnika i ekonomičnost motora omogućuju helikopteru praktični dolet i do 700 km.