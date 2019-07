Američki mediji u svojoj analizi "sudarili" dva lovca - ruski MiG-35 i američki F-35

Kako prenosi američki internetski portal Military Watch, MiG-35 je razvijen kao laka i jeftinija alternativa teškom lovcu pete generacije Su-57. "MiG-35 posjeduje niz prednosti, koje će mu omogućiti da i dalje visoko zadrži svoje pozicije", navodi autor.

MiG-35 upotrebljava tehnologiju sljedeće generacije, motore s upravljivim vektorom potiska, snažnu elektroniku i suvremeno naoružanje za udare po širokom spektru ciljeva. On ima dosta visoku razinu potencijala za zrakoplovne operacije uspostave zračne dominacije u određenom prostoru. Također se može zaključiti da je koncepcija ovog zrakoplova prebrodila tradicionalne nedostatke kada su u pitanju letjelice lake i srednje kategorije. Na primjer, MiG-35 ima poboljšane parametre kada su u pitanju plafon leta, operativni dolet, nosivost ubojnog tereta ili pak situacijska svjesnost letjelice.

Radar koji je integriran na ovaj zrakoplov posjeduje visok stupanj situacijske svjesnosti. Pored toga, MiG-35 je borbeno operativan na visini koja je za svega 5% manja u odnosu na američke lovce F-15 i F-22, dok je njegov dolet za čak 50% veći nego kod bazičnih varijanti zrakoplova MiG-29. Ovakve karakteristike višenamjenskom lovcu MiG-35 omogućavaju dubok prodor u neprijateljsku pozadinu.

"Glavna prednost lovačkog zrakoplova MiG-35 se sastoji od veoma povoljne sinergije njegovih letno-tehničkih performansi, s klasičnim karakteristikama lovca srednje kategorije, a to su niski troškovi eksploatacije i obuke, visoka brzina leta i jednostavnost prilikom tehničkog opsluživanja, a također i sposobnosti upotrebe kratkih uzletno-sletnih staza s nekompletnih aerodroma u blizini prve linije fronta", prenosi Military Watch.

Što se tiče troškova tehničkog održavanja letjelice i njezine eksploatacije, MiG-35 spada u zrakoplove koji su po ovim parametrima najučinkovitiji na svijetu. Ako lovački aparati pete generacije, kao što su američki F-35 i F-22, zahtijevaju daleko veća izdvajanja za njihovo tehničko održavanje, to je u slučaju MiG-35 obrnuto. Naime, autor ovog teksta smatra da je ovaj zrakoplov jeftinije održavati od njegovog prethodnika MiG-29.

Američki autor je također primijetio da F-35 u komparaciji s MiG-35 ima niže aeronavigacijske karakteristike. Brzina "Amerikanca" je ograničena na 1,6 maha, dok je istovremeno MiG-35 po ovom parametru u ravnini s lovcima F-22 Raptor i Su-35. Pored toga, zrakoplov F-35 se po svojim manevarskim sposobnostima nalazi u istoj ravnini, ili je nešto malo bolji, u odnosu na lovce četvrte generacije. Što se tiče zrakoplova MiG-35, radi se o letjelici izuzetne manevarbilnosti koja se može usporediti s "kraljem" bliske zračne borbe, lovcem 4++ generacije Su-35. Ovakve karakteristike omogućuju 35-ici da izbjegne rakete klase zrak-zrak velikog dometa, što se za F-35 ne može reći.

I po arsenalu ubojnog tereta lovac MiG-35 nadilazi F-35. On može ponijeti više naoružanja, i kada su u pitanju tone, ali i količina pojedinačnih bombi ili raketa. Prema određenim izvorima, ruski lovac može ponijeti i do 10 raketa na svojim nosačima, a da pri tome minimalno izgubi svoje manevarske sposobnosti. Nadalje, ruski lovac u svom naoružanju ima rakete dometa i do 130 km, dok američki lovac F-35 može napadati svoje ciljeva na daljinama do 105 km. Ovakva tendencija će se nastaviti i kod zrakoplova pete generacije, jer je očigledno da su Rusi u raketnom naoružanju klase zrak-zrak ostvarili značajan napredak. Naime, ruska raketa velikog dometa K-77, koja po riječima američkog autora može pogoditi cilj na daljini od 193 km, posjeduje specijalni sustav navođenja koji je praktički nemoguće izbjeći, iako se ona lansira s ekstremno velike udaljenosti. Američki analog ovoj raketi AIM-120D može ostvariti efektivni domet do 180 km, a pri tome nema sličnu tehnologiju navođenja kao ruska raketa K-77.

Ono gdje američki lovac F-35 ima ozbiljnu prednost u odnosu na MiG-35 jest nevidljivost, koja u određenim misijama može dati prednost, ali ne u svim. Pored toga, američki zrakoplov se i dalje tretira kao nedorađen i nepouzdan zrakoplov, koji se vrlo teško dovodi do razine pune borbene spremnosti.