Američki mediji: Imamo samo AH-64 "Apache", dok Rusi posjeduju Mi-28, Ka-52 i Mi-35M

Russia Beyond

"I dok mi raspolažemo samo s jednim tipom udarnog helikoptera AH-64 'Apache', ruski arsenal udarnih borbenih aparata je daleko širi. Pored toga, ovi helikopteri se vrlo uspješno mogu dopunjavati prilikom izvođenja različitih borbenih misija", navodi se u materijalu koji je objavio američki vojni portal We Are The Mighty.

Ovu prednost u raznolikosti udarnih borbenih helikoptera američki je autor pokušao pojasniti fokusom na tri modela helikoptera, koji su zahvaljujući suvremenoj konstrukciji, ali i praktičnoj demonstraciji u realnim borbenim uvjetima, stekli reputaciju odličnih ratnih strojeva, prenosi internet portal RG. To se prije svega odnosi na helikoptere:

Mi-28N "Nočnoj ohotnik",

Ka-52 "Aligator" i

Mi-35M.

Udarni helikopter Mi-28N je naoružan 30 mm automatskim topom s četiri podvjesne točke, na koje se mogu "nakačiti" različite rakete, kako protutenkovske, tako i klase "zrak-zrak". Posada se sastoji od dva člana (pilot i strijelac/operator na naoružanju), koji sjede u oklopljenoj helikopterskoj kabini. Ovaj helikopter ima sposobnost djelovati u svim vremenskim uvjetima, bez obzira je li dan ili noć. Ovo mu omogućuje suvremena radarsko-opažačka stanica pomoću koje skenira prostor oko sebe.

Ka-52 "Aligator" je još jedan udarni helikopter, namijenjen i za izvođenje izviđačkih operacija. Za razliku od Mi-28, ovaj helikopter ima šest podvjesnih točaka na koje se može postaviti još moćniji i širi ubojni arsenal, kao što je, primjerice, gabaritna protubrodska raketa velikog dometa. "Aligator" je poznat po svom koaksijalnom rotoru, u kojem se dvije helikopterske elise obrću u suprotnom smjeru, što mu daje daleko stabilnije uvjete leta i manevra, nego što je to slučaj sa standardnim helikopterima koji moraju imati pomoćni rotor na repu helikoptera.

Mi-35M prestavlja "posebnu zvijer", napominje autor ovog teksta. Ovaj stroj se često klasificira kao jurišni helikopter, premda bi možda najpreciznija formulacija bila "teški jurišni transporter". Naime, Mi-35M je borbeno-transportni helikopter, koji pored klasičnih udarnih sposobnosti omogućava i transport desantnog pješaštva. U njega može ući osam vojnika s punom ratnom opremom, koji se po potrebi mogu iskrcati na bilo kojem terenu. Eskadrila ovih helikoptera koja se sastoji od desetak letjelica može desantirati cjelokupnu pješadijsku četu, koja bi istvoremeno imala i nestvarnu potporu iz zraka.