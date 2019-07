Predstavljena zvijezda sajma u Sankt-Peterburgu – raketni sustav "Rubež-ME"

Russia Beyond

Obalni raketni sustav taktičke namjene "Rubež-ME" predstavlja jedan od najvažnijih eksponata koji su izloženi na devetom Međunarodnom vojno-pomorskom sajmu (MVMS-2019), koji se održava u Sankt-Peterburgu.

"Mi smo inicirali razvoj ovog sustava. On je namijenjen za države koje izlaze na more, a koje nemaju dovoljnu količinu novca da kupuju analogne sustave zapadnog podrijetla, koji su daleko skuplji", rekao je za internetski portal TASS predstavnik tvrtke "Tajfun" (Koncern "Morinformsistema-Agat"), koja je razvila i napravila ovaj kompleks.

Obalni raketni sustav "Rubež-ME" je napravljen na mobilnoj platformi povećane prohodnosti KamAZ-6560. Na kamionu-platformi se nalazi lansirna jedinica koja se sastoji od modula s četiri protubrodske rakete H-35UE, kao i radarska postaja zahorizontalnog otkrivanja površinskih brodova. Na njoj se još nalazi i aparatura za upravljanje vatrom, kao i posebna aparatura za upravljanje u bojevim uvjetima.

Kompleks je kompaktan i dovoljno autonoman da mu nisu potrebna dopunska sredstva za dobivanje potrebnih informacija iz vanjskih izvora, koje su neophodne uoči samog procesa gađanja.

"Rubež-ME" koristi rakete H-35UE koje predstavljaju eksportnu modifikaciju rakete H-35U, efektivnog dometa i do 260 km. Pokreće je turbo-mlazni motor TRDD-50 potiska 450 kgs, što je sasvim dovoljno da se osigura dozvučna brzina leta do 0,85 M. Sposobna je uništiti plovila deplasmana do 5000 tona. Navodi se pomoću aktivne glave za samonavođenje (sustav ispali i zaboravi).

Prema riječima predstavnika tvrtke "Tajfun", novi raketni sustav je sposoban osigurati punu kontrolu nad vodenim prostranstvom koje se nalazi u zoni njegovog efektivnog dometa, što uključuje pokrivanje teritorijalnih voda jedne države, zaštitu obale od neprijateljskog desanta, pokrivanje važnih vojnih i civilnih luka, zaštitu važnih pomorskih komunikacija, kao i ostvarivanje vatrene premoći u zonama gdje se očekuju pomorske snage neprijatelja. Iako je prije svega namijenjen za uništavanje površinskih pomorskih objekata, "Rubež-ME" se jednako učinkovito može upotrijebiti i protiv zemaljskih ciljeva.