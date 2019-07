Rusija ponudila Indiji transfer tehnologije za izgradnju napadnih podmornica klase "Amur"?

Nedavno je Rusija sa svojim projektima klase 636 i 1650 "Amur" ušla u uži izbor kada je u pitanju novi natječaj koji je Indija raspisala za nabavu šest podmornica za svoju oružane snage.

"Mi smo Indiji predložili sudjelovanje u izgradnji podmornice na bazi našeg projekta 'Amur-1650'. Naša ponuda koju smo poslali u Indiju je drugačija od one koju nude ostali sudionici u ovom natječaju. Mi ne nudimo licenciranu proizvodnju, već zajedničko sudjelovanje u projektiranju podmornice i njezinu izgradnju", rekao je za internetski portal RIA Novosti Vladimir Drožov.

On je napomenuo da će poslije ovog projekta Indija usvojiti tehnološku sposobnost da samostalno proizvodi podmornice ove serije.

"Naravno, ovakva suradnja bi podrazumijevala transfer svih tehnologija za njezinu izgradnju. Štoviše, u sklopu cijelog projekta nudimo integraciju raketnog sustava BrahMos na zajedničkoj podmornici. Ovaj projekt se uspješno može implementirati u interesu obje zemlje", rekao je zamjenik direktora Federalne službe za vojno-tehničku suradnju.

On je također rekao da se nada da će Rusija od Indije do kraja godine dobiti avans za kompletiranje raketnog sustava velikog dometa S-400 Trijumf, prenosi internetski portal Vzgljad. "Cijeli posao je dogovoren i ja se nadam da će prva uplata uskoro biti uplaćena od strane indijskih partnera", rekao je Drožov. On je dodao da se, ukoliko u ovom vremenskom razdoblju bude uplaćen avans, može očekivati da u naredna 24 mjeseca bude isporučen prvi komplet sustava S-400 za indijsku vojsku. "Mišljenja sam da ćemo krajem 2020. ili početkom 2021. godine isporučiti prvi komplet ovih sustava. Poslije njega će krenuti izgradnja i ostalih sustava koji su dio potpisanog ugovora, a cijeli posao treba biti gotov do 2024.-2025. godine", rekao je zamjenik ravnatelja FSVTS-a.

Odgovarajući na pitanje o utjecaju sankcija SAD-a na kupnju sustava S-400, on je rekao da je Indija izabrala ruske sustave bez obzira na velike pritiske iz Washingtona, što je još jednom pokazalo kakav respekt u svijetu posjeduje sustav S-400.

"Već imamo dovoljan broj zahtjeva za nabavom ovih sustava, ne samo iz Rusije, Indije i Kine, nego i ostalih zemalja koje su ga spremne nabaviti. Ja mogu s velikom vjerojatnošću potvrditi da karakteristike S-400 daleko nadmašuju slične sustave koje proizvode SAD i ostale zemlje", rekao je Drožov.

Prema njegovim riječima, američke sankcije nisu omele rusko sudjelovanje na indijskim natječajima za nabavu naoružanja, a slučaju pobjede na nekom od njih očekuje se isporuka preko 100 lovačkih zrakoplova.

"Sankcije nikome nisu donijele dobro. Svi vrlo dobro znaju da ćemo mi biti prisiljeni u slučaju njihova pooštravanja pronaći put za njihovo zaobilaženje. Mi smo zahvalni našim indijskim partnerima što su uložili napore u tom pravcu. S druge strane smo vrlo svjesni činjenice da će se ovi pritisci pojačavati kako se budu bližili natječaji u kojima sudjeluje i ruska strana sa svojom ponudom", rekao je Drožov.

Ispred Rusije i Indije je još mnogo poslova u sferi vojne suradnje. Indija želi modernizaciju višenamjenskog lovca Su-30MKI, zatim se tu nalazi i 450 osnovnih borbenih tenkova T-90 za koje je indijska strana također zainteresirana kada je u pitanju modernizacija.

Treba napomenuti i da su u ožujku ove godine dvije zemlje potpisale ugovor oko ustupanja u najam ruske atomske podmornice na razdoblje od 10 godina. Cjelokupna vrijednost ugovora iznosi tri milijarde američkih dolara.

Dizel-električna podmornica klase 677 "Lada" (eksportna verzija podmornice nosi oznaku "Amur") spada u četvrtu generaciju borbenih podmornica koje za pogon ne koriste nuklearni reaktor. Njezina osnovna namjena je "lov" na druge podmornice, površinske brodove, uništenje obalnih vojnih objekata uvjetnog neprijatelja, formiranje podvodnog minskog polja, transport ljudstva i tereta specijalne namjene. Ove podmornice karakteriziraju visok stupanj automatizacije i niska razina buke prilikom plovidbe. Ova serija podmornica se može opremiti krstarećim raketama "Kalibr-PL", različitim tipovima torpednog naoružanja, uključujući i torpeda-rakete i sustave protuzračne obrane. Radna dubina podmornice će iznositi 350 metara.