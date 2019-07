Oružje "Sudnjeg dana": Raketa s dometom od 18 000 km ulazi u završnu fazu testiranja

Russia Beyond Croatia

"Mi već izvodimo praktična testiranja i do kraja godine ćemo završiti njihov najveći dio. U planu je da krajem iduće godine okončati finalnu fazu testiranja", – rekao je novinarima prvi čovjek Roskosmosa, Dmitrij Rogozin tokom posjeta tvornici "Krasmaš", koja radi na kompletiranju rakete "Sarmat".



Prema riječima Rogozina, testiranje i ostali radovi oko rakete idu po planu.



"Eksperimentalna lansiranja su pokazala da se radi o odličnoj raketi koja ima veliki potencijal", - rekao je prvi čovjek Roskosmosa, prenosi Rossijskaja gazjeta.



Krasnojarska tvornica "Krasmaš" priprema svoje pogone za serijsku proizvodnju novih interkontinentalnih balističkih raketa "Sarmat". U bliskom vremenskom razdoblju ova tvornica će dobiti i adekvatnu opremu za realizaciju cijelog posla.



"Tvornicu ćemo paralelno opremati za testiranje raketnog kompleksa "Sarmat". Istovremeno ćemo raditi i na smanjenju ukupnih troškova njene proizvodnje, da bi krajnja cijena "Sarmata" bila razumna", - napomenuo je Rogozin.



Dr. Jurij Borisov je prije tri godine rekao da će IBR "Sarmat" moći preletjeti dva zemljina pola. To znači da raketa može doseći svoj cilj koristeći neoptimalnu i neočekivanu putanju leta, koja obilazi zone koje su pokrivene sredstvima proturaketne obrane.



Raketa može ponijeti do 10 tona tereta, što omogućava integraciju specijalnog bloka s hiperzvučnim manevrirajućim termonuklearnim bojevim glavama "Avangard".



"Sarmat" je raketa koja će se lansirati iz podzemnih silosa. Ovi silosi će biti opremljeni sustavima aktivne zaštite "Moziri" koji sadrži paket od 100 topničkih cijevi. Ovaj sustav izuzetne vatrene moći je povezan s radarom. Čim se detektira zračni objekt koji se približava raketnom silosu, aktivira se aktivna komponenta ovog sustava koja je u stanju u pravcu "uljeza" sasuti količinu od 40 000 uništavajućih elemenata, koji se sastoje od sačme i strelica.



Ovaj sustav je u stanju stvoriti neprozirni oblak iznad raketnog silosa, koji u promjeru dostiže 6 000 metara. Na ovaj način je nemoguće izvesti precizan udar po raketnim silosima, upotrebom visokopreciznog oružja.



U brošuri koja opisuje IBR "Sarmat" se navodi da ova raketa može pogoditi točku koja se nalazi na udaljenosti od 18 000 kilometara u odnosu na mjesto odakle je lansirana. Njena startna masa iznosi 208,1 tona, a teret koji može podići dostiže težinu od 10 tona. Najveća masa se odnosi na gorivo koje u ovom slučaju teži 178 tona. Dužina rakete "Sarmat" dostiže 35,5 metara, dok njen promjer iznosi 3000 mm. U brošuri se napominje da je raketa opremljena sa bojevim blokom koja se sastoji od više nezavisno usmjerenih bojevih glava.