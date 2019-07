Kako to da ruski vojni zrakoplov smije prelijetati SAD?

Američki tisak zbija šale o ruskim zrakoplovima koji sudjeluju u paradi povodom 4. srpnja. No ruski je vojni zrakoplov prije dvije godine zaista preletio zgradu Kapitola i Pentagon - i sigurno se vratio kući.

Nazivajući to "nevjerojatno uzbudljivim vijestima", predsjednik Donald Trump je u srijedu otkrio da će njegova dugo planirana parada povodom 4. srpnja u Washingtonu uključivati prelet ruskih borbenih zrakoplova Su-24, sarkastično piše američki pisac Andy Borowitz u svojoj "humorističnoj" kolumni za The New Yorker.

Pa, u ovom slučaju, u toj satiričnoj ideji ima i istine - ruski je vojni zrakoplov u kolovozu 2017. zaista preletio glavni grad SAD-a, fotografirajući zgradu Kapitola i Pentagon (a možda i više).

Taj je događaj uzdrmao američku javnost, no sve je to bilo moguće zahvaljujući sporazumu koji su potpisale i ratificirale 34 zemlje, uključujući Rusiju i SAD - Sporazum o otvorenom nebu.

Sporazum o otvorenoj špijunaži

Sporazum o otvorenom nebu svojim članicama omogućuje da šalju vojne obavještajne zrakoplove u prelet teritorija druge članice. Naravno, u zamjenu za sličan promatrački let iznad vlastite zemlje.

Ovaj sporazum je prvi put predložen 1955., usred Hladnog rata, kako bi se povećala transparentnost između SAD-a i Sovjetskog Saveza. Tada je odbačen, a Sjedinjene Države i Rusija (kao nasljednica Sovjetskog Saveza) ratificirale su ga tek 2002. godine.

"Od tada je izvršeno više od 1200 izviđačkih letova iznad teritorija jedne i druge zemlje", istaknuo je vojni analitičar agencije TASS Viktor Litovkin.

Prema njegovim riječima, svaka zemlja unaprijed određuje svoju rutu leta iznad vojnih baza i vojnih struktura drugih članica i navodi svu fotografsku i video opremu koja će se koristiti tijekom leta.

"Zatim obje zemlje pregovaraju o pojedinostima leta, nakon čega se nekoliko mjeseci kasnije 'događa čarolija'. Sve je uvijek transparentno i svi znaju što mogu očekivati jedni od drugih", rekao je stručnjak.

Problematične činjenice

"Danas su se Rusija i SAD po pitanju ovog sporazuma našle u slijepoj ulici, s obzirom na to da su se tehnologije od početka 2000-ih drastično razvile, a moderni optički i elektronički uređaji pružaju mnogo jasnije i bolje slike i informacije o vojnim bazama i njihovim aktivnostima", kaže Vadim Kozulin, profesor na Akademiji vojnih znanosti.

Prema njegovim riječima, SAD ne dopušta Rusiji da koristi svoj najnoviji Tu-204 s opremom za izviđanje, niti želi nadograditi svoje vlastite izviđačke zrakoplove najnovijom fotografskom i video opremom.

"Oni već mogu primati ove informacije sa satelita koji prelijeću svijet, što zračno izviđanje čini poluzastarjelim. Instaliranje bolje opreme na zrakoplove i dopuštanje Rusiji da učini isto značili bi da će Moskva dobiti bolje obavještajne informacije. Žele li to Amerikanci? Naravno da ne!", dodao je stručnjak.