Ekstremno prohodna haubica-minobacač: Otkriveni podaci o zagonetnoj samohotki "Magnolija"

Početkom svibnja ove godine na internetskim se resursima pojavila fotografija nepoznate samohotke, montirane na šasiji visokoprohodnog gusjeničnog vozila DT-10MP iz obitelji vozila "Vitez". Kupola s naoružanjem je od znatiželjnih očiju brojnih posjetitelja bila prekrivena neprozirnom ceradom. Međutim, već tada su vojni stručnjaci dali svoju pretpostavku o čemu se ovdje zapravo radi. Naime, oni smatraju da je nova samohotka naoružana borbenom kupolom koju koriste samohotke 2S31 "Vena" čije oruđe 2A80 u kalibru 120 mm objedinjuje haubicu i minobacač. Kasnije se ispostavilo da su bili u pravu, prenosi internetski portal RG.

Kako se može vidjeti u prospektu, radi se o samohodnom oruđu "Magnolija", koju je napravila tvrtka AO "CNII Burevestnik" iz Nižnjeg Novgoroda. Njezina osnovna namjena je borba protiv različitih ciljeva na kopnu, kao što su visoprecizna artiljerijska oruđa, neprijateljske fortifikacije, njegova živa sila i oklopna tehnika.

Samohotka "Magnolija" će imati svoju primjenu u sastavu artiljerijskih minobacačkih jedinica, koje se nalaze na veoma neprohodnom i komunikacijski siromašnom terenu kao što je to slučaj sa sjeverom Rusije.

Efektivni domet rasprskavajuće-razorne granate ispaljene iz ovog sredstva iznosi 8500 metara, dok visokoprecizni projektil ima domet do 10 000 metara. Rasprskavajuće-fugasna mina (misli se na minobacačku minu - op. prev.) će imati domet do 7000 metara. Tempo gađanja iznosi do 10 projektila u minutu. Kutovi vertikalne elevacije oruđa se kreću u rasponu -5 do +80 stupnjeva, dok se u horizontalnom pravcu kupola može okretati u punom obimu od 360 stupnjeva. Borbeni komplet unutar vozila se sastoji od 80 projektila kalibra 120 mm. Posada se sastoji od četiri člana.

Ekstremno prohodna gusjenična vozila obitelji "Vitez" bez većih problema mogu savladavati veoma težak teren zatrpan debelim snježnim pokrivačem i snježnim smetovima, kao i teško prohodna močvarna zemljišta prepuna blata i gliba, a koje standardna borbena tehnika ne može savladati. Prema riječima ruskih vojnih stručnjaka, ovakav tip mobilne platforme dramatično poboljšava opću pokretljivost ovih snaga, a samim tim i borbeni potencijal ruskih artiljerijskih jedinica koje se nalaze na izoliranom terenu.

Inače, ovo vozilo je konstruirano prije 30 godina i neprekidno se modificira. Radi se o gusjeničnom vozilu koje čine ga dva spojena odsjeka koja su povezana kardanskim vratilom. Pokreće ga dizelski motor koji generira snagu od 710 KS, koji može ovu grdosiju nakrcanu teretom (maksimalna nosivost do 30 T) potjerati i do 45 km/h, što je za Arktik veoma visok pokazatelj. Posljednji novitet tvoraca "Viteza" predstavlja borbenu blindiranu platformu na koju se može montirati naoružanje. Radi se o modifikacijama DT-30PM-T1 i DT-30PM-T2 koje su posebno namijenjene za integraciju protuzračnih sustava kratkog dometa "Pancir" i "Tor".