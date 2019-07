Aktualno: U Rusiji započela proizvodnja sustava PZO/PRO nove generacije S-500 "Prometej"

Russia Beyond

Prema njegovim riječima, "u ovom trenutku" je započeo proces proizvodnje sustava PZO/PRO S-500 "Prometej". Istina, ovaj sustav se još ne nalazi u sastavu ruske vojske, ali se njegovo usvajanje u naoružanje može očekivati u vrlo bliskom vremenskom razdoblju.

Prvi čovjek korporacije "Rosteh" je dodao da se usvajanje sustava PZO/PRO nove generacije u postrojbe ruske vojske može očekivati poslije završetka finalne faze njegovih testiranja, prenosi internetski portal RG.

Kako je prenio novinski list Rossijska gazeta, potpredsjednik ruske vlade i doktor tehničkih znanosti Jurij Borisov je izjavio da bi uspješna dinamika testiranja novog sustava PZO/PRO S-500 "Prometej" mogla rezultirati njegovim usvajanjem u naoružanje ruske vojske i prije nego što je to planirano. On je tom prilikom dodao da se u ovom trenutku izvode etapna testiranja različitih elemenata koji čine raketni PZO sustav S-500, u kojima se primjenjuju rakete novog tipa koje nemaju adekvatnu konkurenciju u svijetu.

Nedavno je ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao da će isporuka sustava S-500 početi već naredne 2020. godine. Krajem travnja je postalo izvjesno da je sustav S-500 "Prometej" uspješno završio glavnu fazu svog tehničkog testiranja.

Kompleks PZO/PRO S-500 "Prometej" spada u novu generaciju protuzračnih sustava "zemlja-zrak". Radi se o univerzalnom sustavu velikog horizontalnog i vertikalnog dometa koji ima naglašene sposobnosti za proturaketnu obranu, točnije može presretati balističke rakete.

Ovaj sustav neće biti specijaliziran isključivo za presretanje balističkih ciljeva i satelita čije se putanje nalaze na velikoj visini. On će pored toga imati sposobnost da vodi borbu i protiv klasičnih zrakoplovnih ciljeva kakvi su zrakoplovi i helikopteri, gdje će mu posebna poslastica biti tzv. "nevidljivi" zrakoplovi. Dakle, radit će se o jednom univerzalnom sustavu koji će imati sposobnost boriti se protiv cijelog spektra zračnih ciljeva, bez obzira na njihove brzinske karakteristike i putanju leta.

Prema informacijama iz dostupnih izvora, S-500 će imati domet do 600 kilometara i biti u stanju istovremeno napadati do deset balističkih hiperzvučnih ciljeva koji lete brzinom do sedam kilometara u sekundi.