Koji to automat preferira "gradski" specnaz u odnosu na AK

Ovo oružje je u stanju u neprijatelja sasuti 750 metaka u minuti, ukoliko je to potrebno.

Suvremene automatske puške tipa AK i M-16, koje u kinima često vidimo u rukama specijalnih jedinica, sjajne su za borbu na otvorenom prostoru, ali se ne uklapaju dobro u "zakone" urbanih borbi. Umjesto čuvenog AK-74, "gradski" specnaz je naoružan serijom "pištoljskih automata" tipa "Vitjaz" za svjetski čuveni kalibar 9 mm.

Pištoljski automat VS automatska puška u gradu

Ako govorimo o ruskom "specnazovskom" AK u kalibru 5,45x39 mm, radi se o ubitačnom oružju koje može probiti čovjeka, a često i zidove. Ovo mu je prva mana koja poništava njegove prednosti na urbanom bojištu. Na ovaj način može stradati civil koji se jednostavno našao na krivom mjestu u krivo vrijeme.

Drugo, metci za AK kalibra 5,45x39 mm su izrazito skloni rikošetiranju, što stvara dodatne nepotrebne opasnosti prilikom djelovanja u zatvorenim prostorima.

Zato je za "urbane" pripadnike snaga reda i mira bilo neophodno razviti "ruski MP-5" - tako je nastao automat "Vitjaz" u pištoljskom kalibru 9x19 mm.

Oružje se "hrani" mecima kalibra 9x19 mm i kompatibilan je s čitavom serijom streljiva ovog kalibra. Kako ruske, tako i inozemne proizvodnje. To znači da se s lakoćom može koristiti i u jedinicama NATO-a.

Ova "hrana" se smješta u okvire kapaciteta 30 metaka. Zanimljivo je da se u kompletu za ovo oružje nalaze dva okvira, koja se mogu vezati zajedno specijalnim remenom.

Pri tome, masa automata je svega tri kilograma, a dugačak je samo 46 cm sa sklopljenim kundakom (oko 70 cm s otklopljenim kundakom). Duljina cijevi je 23 cm, a njezin efektivni domet je 100 metara.

Zgodan detalj je kadenca iz familije AK pušaka - 750 metaka u minuti.

Automat "Vitjaz" ima automatski mehanizam izgrađen prema shemi slobodnog zatvarača, a do hitca dolazi dok je zatvarač zatvoren. Tempo djelovanja je relativno ujednačen, a ukoliko i dođe do zadrški - one se događaju jedino uslijed streljiva slabe kvalitete.