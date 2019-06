Rusija će na Daleki istok prebaciti nove borbene helikoptere

Rusija se priprema za prebacivanje na brodove Tihoocenaske flote "morske" verzije borbenih helikoptera, koji su prošli vatreno krštenje za vrijeme operacije u Siriji. Odabir regije je vrlo logičan: upravo su na Dalekom istoku dislocirani veliki desantni brodovi, kojima je potrebna popuna s novim "pticama" radi zaštite od podmornica i brodova potencijalnog protivnika.

U narednim mjesecima u naoružanju Tihooceanske flote pojavit će se helikopteri Ka-52K, a također borbeno-transportni helikopteri Ka-29.

Helikopter Ka-29 prilikom iskrcavanja desanta na obalu Rta Klerka u okviru operativno-strateške vojne vježbe "Istok 2018". Sputnik Sputnik

Ka-29 predstavlja transportno-borbenu letjelicu, konstruiranu radi prebacivanja mornaričkog pješaštva i malih kopnenih sredstava potpore.

U kabini svakog od tih strojeva smješta se do 16 potpuno opremljenih vojnika s punim kompletom naoružanja - automatima, mitraljezima itd.

Letjelica može raditi u normalnim i složenim meteorološkim uvjetima - proloma oblaka ili jakih vjetrova. Naoružanje Ka-29 se ne može usporediti s arsenalom udarnih helikoptera, no bez obzira na to omogućuje uništenje lako oklopljenih nadvodnih i kopnenih ciljeva.

U njihov arsenal ulaze vođene i nevođene rakete, streljačko i bombarderske naoružanje. Rakete i oružje kontejnerskog tipa razmješteni su na vanjske podvjesne nosače. Na lijevom boku se nalazi top 2A42 kalibra 30 mm. U sastav nišanskog sustava ulazi optička promatračka aparatura koja raspoznaje ciljeve i navodi na njih protutenkovske vođene rakete.

Pritom pomorska avijacija može koristiti letjelicu radi prebacivanja transporta. U kabini je moguće prebaciti do dvije tone korisnog tereta, a na vanjskim podvjesnicima - još do četiri tone.

Helikopteri Ka-52 na vojno-pomorskoj paradi povodom Dana ratne mornarice Rusije, Sevastopolj. Sputnik Sputnik

Borbeni helikopteri Ka-52 "Aligatori" su postali jedne od glavnih zvijezda sirijske kampanje s obzirom na to da su predstavljali osnovnu udarnu i vatrenu moć za vrijeme operacije protiv terorista Islamske Države. Njihova modernizirana "pomorska" verzija pod nazivom "Katran" popunit će redove Tihooceanske flote.

Pritom je "Katran" specifičan helikopter u svijetu, koji može koristiti "velike" protubrodske rakete, koje inače koriste lovci mornaričke avijacije. "On će dobiti naše nove protubrodske krstareće rakete H-35 i H-31. Jednostavnije rečeno, to je 'leteći tenk' s moćnim oklopom, naoružan krstarećim raketama", rekao je za Russia Beyond vojni analitičar Dmitrij Safonov.

Ovaj helikopter je predviđen za ophodnje, vatrenu podršku desanta na obalu, kao i rješavanje zadataka protudesantne obrane na prednjim krajevima taktičke dubine.

Pritom s jednim rezervoarom helikopter može prijeći do 500 km i uništiti protivnika kišom od 460 granata kalibra 30 mm, koje mogu "prošiti" oklop bilo kojeg lakooklopljenog vozila. Za tenkove u svom arsenalu posjeduje nekoliko iznenađenja. Među njima je i borbeni komplet od 24 vođene i nevođene rakete tipa "Vihor".