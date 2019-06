Američki magazin Forbes: Rusija planira pomoću "genetskih putovnica" izgraditi besprijekornu vojsku

Russia Beyond

Uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt-Peterburgu, Sergejev je naglasio da je "najvažniji i najzanimljiviji projekt koji razmatraju predstavnici Ruske akademije znanosti i Vojno-medicinske akademije izrada tzv. genetskih putovnica za pripadnike ruske vojske".

Radi se o izuzetno važnom projektu od fundamentalnog značaja, koji će imati svoje brojne pozitivne posljedice u perspektivi. U suštini, njegov osnovni zadatak je znanstvena identifikacija genetski urođenih predispozicija za određene vojne specijalnosti. Dakle, sama njegova primjena će biti indicirana u procesu selekcije vojnog osoblja i njegovog usmjeravanja za specifične pozive unutar vojske, koji u potpunosti odgovaraju individualnoj genetici.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u ožujku ove godine potpisao ukaz koji propisuje osnove državne politike iz oblasti "kemijske i biološke sigurnosti za razdoblje do 2025. godine". U ovom dokumentu se spominje i koncept uvođenja genetskih putovnice za građane Rusije.

Kako je priopćio internetski portal TASS, ovaj projekt predstavlja izuzetno važan dio sustava državne uprave u sferi nacionalne sigurnosti Ruske Federacije. On predstavlja set mjera usmjerenih na zaštitu stanovništva i okoliša od negativnih učinaka koje mogu izazvati opasni kemijski i biološki čimbenici, sprječavanje kemijskih i bioloških prijetnji, stvaranje i razvoj sustava monitoringa za kemijske i biološke rizike, kao i za međudržavnu i međunarodnu suradnju iz oblasti kemijske i biološke zaštite.

Konkretno, što se tiče vojske, "projekt ne podrazumijeva samo procjenu fiziološkog stanja, već i anticipaciju ljudskog ponašanja u izrazito stresnim, kritičnim situacijama", rekao je Sergejev za ruske medije.

Vojna genetska putovnica će sadržavati informacije koje će predvidjeti "otpornost konkretnog vojnika na različite stresne situacije, zatim njegovu sposobnost da u kritičnim uvjetima visokog stresa zadrži funkcionalnost fizičkih i mentalnih operacija i tako dalje". rekao je u svom intervjuu Sergejev. On je također dodao da će vojna medicina biti glavni nositelj ovog projekta i da su u pripremi za njegovu realizaciju stečena dragocjena iskustva i ostvareni ozbiljni znanstveni prodori u ovom području. "Ovdje se govori o tome da ćemo na genetskom polju saznati tko je, primjerice, sposobniji za rad u vojnoj floti, a tko u tenkovskim ili padobranskim jedinicama", ističe Sergejev.

U intervjuu za internetski portal RIA Novosti, Sergejev je ponovio da će ovaj projekt imati ključnu funkciju prilikom odabira formacijske potrebe za konkretnim vojnikom. Hoće li on biti pješadinac, artiljerac ili tenkist, na to pitanje će odgovoriti njegova genetika. Uostalom, ratovi postmoderne će uvelike biti sukobi u kojima će ključnu ulogu imati tehnički visokoosposobljeni vojni kadar. Ovi ratovi će se voditi u potpuno drugačijim uvjetima od onih koji su nam do sada bili poznati.

Prema riječima Sergejeva, "ranije je pojava stresa bila vezana za artiljerijsku pripremu neprijatelja, koja je, između ostalog, imala zadatak i da vas psihički slomi, da vam ne dozvoli da izađete iz rova". Danas, u uvjetima cyber-rata, okidači stresa su sasvim drugačiji", a ovdje također postoji "adekvatan plan naše aktivnosti na ovom pravcu".

"Čvrstog sam uvjerenja da je u ovom trenutku tehnološko zaostajanje glavna prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti", rekao je Sergejev u intervjuu tiskovnoj agenciji TASS, "jer svijet se veoma brzo kreće kada je u pitanju znanstveni i tehnološki napredak".