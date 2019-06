Pet jedinstvenih laboratorija Sanktpeterburškog politehničkog sveučilišta

Russia Beyond Croatia

Sanktpeterburško politehničko sveučilište "Petar Veliki" (SPbPU) poznat je i pod nazivom Politeh. Osnovan je 1899. godine i jedna je od vodećih znanstveno-obrazovnih ustanova u Rusiji koja školuje stručnjake svjetskog ranga u različitim područjima kao što su primijenjena fizika i matematika, industrijski inženjering, kemijski inženjering, aeronautika, itd.

Njegovi istaknuti diplomanti su, između ostalih, fizičari i konstruktori nuklearnog oružja poput Julija Haritona i Nikolaja Duhova, konstruktori zrakoplova i svemirskih letjelica svjetskog ranga poput Olega Antonova, Nikolaja Polikarpova i Georgija Berijeva. Na ovom sveučilištu su studirali i radili dobitnici Nobelove nagrade Nikolaj Semjonov (kemija, 1956.), Petar Kapica (fizika, 1978.) i Žores Alfjorov (fizika, 2000.).

Danas SPbPU pohađa preko 33 000 studenata, a među njima 7 000 studenata iz Europe, Azije i Afrike. Sveučilište ima predstavništvo u Shanghaiu (Kina) i informativni centar u Madridu (Španjolska). Ti centri pomažu sveučilištu u pronalaženju najboljih maturanata na svijetu i promoviranju ruske kulture u inozemstvu.

Politeh je uključen u Državnu rusku inicijativu "Akademski prestiž" ("Projekt 5-100"), usmjerenu na podizanje statusa ruskih sveučilišta u svijetu i povećanje njihovih mogućnosti do razine na kojoj mogu postati konkurencija drugim visokoškolskim ustanovama u inozemstvu. U okviru tih napora Politeh je tokom proteklih pet godina vrijedno radio na vlastitoj modernizaciji. Na sveučilištu je nedavno (16.-17. svibnja) održana konferencija "Projekta 5-100" na kojoj se raspravljalo o napretku koji je Politeh već ostvario i izazovima sa kojima se još uvijek suočavaju akademske institucije u Rusiji, a među njima i Politeh.

"Ako se usporedi kako je sveučilište izgledalo 2013. i kako izgleda danas, vidjet će se da su to dva različita sveučilišta...", kaže rektor SPbSU, Andrej Rudskoj. "Realizacija ’Projekta 5-100’ podrazumijevala je promjenu imidža našeg sveučilišta, njegove unutrašnje strukture i psihologije, kvaliteta nastave i sveučilišnog brenda, a također aktivnije sudjelovanje na međunarodnim skupovima, aktivnije objavljivanje znanstvenih radova i širu suradnju s visokotehnološkim industrijskim kompanijama. Prema tome, danas je ovo zaista novo sveučilište koje se svrstava u svjetsku znanstvenu akademsku elitu".

Po njegovim riječima, za proteklih pet godina broj stranih studenata je utrostručen, što je znak da je poboljšan imidž našeg sveučilišta kao konkurentne visokoškolske ustanove.

Sa sveučilištem danas surađuje preko 100 poznatih svjetskih brendova. Osim krupnih ruskih korporacija kao što su "Rosatom" i "Rosteh", koje igraju značajnu ulogu u ruskom gospodarstvu, Politeh surađuje i sa stranim kompanijama kao što su Siemens, GM, Intel, Airbus i Festo Holding GmbH. Ove kompanije zajedno s Politehom rade na zajedničkim istraživačkim projektima, a također nude posao njegovim diplomantima.

U različitim područjima, od robotike do inovativnih start-up projekata, Politeh ima pet istraživačkih laboratorija kojima se posebno ponosi:

1. Centar za robotiku Kawasaki-Politeh

Centar za robotiku Kawasaki-Politeh osnovan je u jesen 2018. godine. U Rusiji je to najveći znanstveno-obrazovni centar za industrijsku robotiku.

Stvoren je u suradnji s japanskom kompanijom Kawasaki koja proizvodi motore. Osmišljen je kao prostor za demonstraciju i ujedno kao mjesto gdje budući inženjeri i mladi stručnjaci moći učiti i raditi na robotima koji se koriste u automobilskoj industriji, pripremajući se tako za karijeru u ovom sektoru.

Danas centar ima već nekoliko robota koji mogu samostalno obavljati složene zadatke poput bojanja ili zavarivanja dijelova.

2. Superračunalni centar

Politehov Superračunalni centar spada među pet najmoćnijih u Rusiji. On ima dva sustava – Nanoscale i Tornado koji obavljaju različite zadatke. Centar radi 24/7 i može obavljati složena interdisciplinarna istraživanja u različitim područjima, od mehanike preko biofizike do biotehnologija.

Prema riječima vodećeg elektroinženjera Antona Lukjanova, superračunalo ne koriste samo studenti i predavači nego i treće kompanije koje ne moraju obavezno biti povezane sa sveučilištem.

"Jedna od ključnih razlika između ovog računala i običnog računala je u tome što se na superračunalo može spojiti nekoliko računala, npr. dva računala, ili deset ili čak petnaest. Tako se spajaju mogućnosti velikog broja računala radi rješavanja velikog problema, onog koji se može rešiti samo ako se proračuni ubrzaju.

3. Laboratorij za molekularnu neurodegeneraciju

Nije lako naći lijek za oboljenja kao što su Alzheimerova ili Parkinsonova bolest, ali se Laboratorij za molekularnu neurodegeneraciju SPbPU trudi bitišto bliže realizaciji takvih zadataka. U Rusiji postoji nekoliko istraživačkih centara koji rade u ovoj sferi, ali se svi oni nalaze u Moskvi. Politehov laboratorij je jedini u Sankt-Peterburgu koja se specijalizirao na proučavanju uzroka disfunkcije mozga.

Ovdje se vrše molekularna istraživanja i ujedno se prate promjene u ponašanju genetski modificiranih miševa koji se obično koriste u istraživanjima ili kao ogledni životinjski modeli za ljudske bolesti. Miševi se koriste i u genetičkim istraživanjima.

"Jedan od eksperimenata kojim se analizira disfunkcija mozga u ranim fazama na miševima sastoji se u bilježenju promjena u njihovom ponašanju. Mi ih dovodimo u situaciju kada moraju hodati po pravom štapu. Ako to lako odrade znači da su zdravi. Ako se spetljaju i padnu, to znači da nešto u njihovom mozgu nije u redu", objašnjava zamjenica rukovoditelja laboratorija, Olga Vlasova.

Laboratorij radi od 2012. godine i već je registrirao patent za određen kemijski spoj koji u budućnosti može liječiti takve bolesti.

4. Laboratorij solarnog tima

Laboratorij solarnog tima je jedinstveni projekt koji su pokrenuli Politehovi studenti i postdiplomanti. U okviru ovog projekta se radi na čitavom nizu projekata. To su: Formula studentskog bolida, solarni ekranoplan (teška lebdjelica s krilima) i solarni bolid. Ovaj posljednji je najsloženiji. Na njemu se čak potpisao osobno predsjednik Vladimir Putin, tokom posjeta sveučilištu 2018. godine.

Ovaj automobil je napravljen za dvije godine (pomoću proračuna napravljenih na superračunalu), razvija brzinu od 90 km/h i već je demonstriran u inozemstvu. Prošle godine je sudjelovao u Američkom solarnom izazovu 2018. i dobio nagradu za "najbolji debitantski auto".

"Sada mi radimo na korigiranju automobila za sljedeću sezonu, također u SAD-u i na realizaciji naše ideje, da ga pretvorimo u automobil bez vozača", kaže rukovoditelj tima "Politeh solar", Jevgenij Zahljebajev. Prošle godine je ovu ekipu financirao "Kaspersky", a sada Tim dobija podršku Politeha i francuske kompanije Motul.

5. FABLAB (Kreativni centar)

Od strojeva Rube Goldberg do prototipa buggy motora – to je raspon interesa Politehovog Kreativnog centra FABLAB. To je mjesto gdje svatko može dobiti potrebnu podršku u realizaciji svojih ideja. Studenti i inženjeri koji se bave inovacijama, a nisu s ovog sveučilišta, rade ovdje na desecima projekata koristeći svoje mogućnosti, tehničku podršku i konzultacije svuda gdje je centar omogućio takvu besplatnu uslugu. Osim toga, centar posjeduje 3D printere, lasere i druge uređaje.

Uspješan je, npr., bio start-up projekt ovog centra pod nazivom "Air&Soil Technologies", u okviru koga je napravljen autonomni robotizirani dron "iSee". On vizualno identificira raslinje i razlikuje korisne biljke od korova pa selektivno prska samo površinu gdje se nalazi korov, a ne cijelo polje. Time se korištenje kemijskih reagensa smanjuje za 80%, a prihod se uvećava u prosjeku za 12%.

Osnivač ovog start-upa, Akmal Holikulov kaže da je projekt realiziran u laboratoriju FABLAB uz korištenje njenih uređaja i uz Politehovu podršku u vidu konzultacija, promoviranja i komercijalizacije ideje. "U početku smo zamislili da napravimo dron za ‘odstrel‘ sadnica u polju, ali poslije ankete i konzultacija sa stručnjacima odlučili smo se za sadašnju verziju".

"Uložili smo vlastita sredstva, ali smo dobili potrebnu Politehovu podršku u svemu što je vezano za izlazak na tržište (promoviranje i ponuda potencijalnim klijentima). U prostorijama Laboratorija FABLAB smo napravili dron i testirali ga na teritoriju sveučilišta", kaže on i dodaje da je sada firma već sklopila ugovor s jednom ruskom agrokompanijom.