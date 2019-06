Smrt za podvodne diverzante: Prikazano vatreno djelovanje rijetke modifikacije VLR "Grad" (FOTO)

Russia Beyond

Projektili u kalibru 122 mm mogu ozbiljno oštetiti i amfibijska sredstva, kao i desantne brodove kojima se prevozi mornaričko pješaštvo, prenosi internetski portal RG.

Ovaj kompleks je u naoružanje sovjetske vojske ušao još 1980. godine. Osnovni zadatak DP-62 "Dambe" je osiguranje pomorskih vojnih baza, ali i dijelova obale na operativnim odsjecima fronta.

Береговой противодиверсионный комплекс ДП-62 "Дамба" на базе РСЗО "Град". Фото: new_militarycolumnist pic.twitter.com/LzhwRjZs4g — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 11, 2019

Lansirna jedinica BM-21PD je u stanju ostvariti vatreni udar u dva režima rada: u autonomnom, ili uz pomoć hidroakustične stanice. Punjenje lansera se izvodi ručno sa zemlje (projektili PRS-60 u sanducima) ili pomoću transportnih vozila koja su opremljena namjenskim policama u kojima se nalaze ubojna sredstva. Transportno vozilo je u stanju prevoziti do 40 ovih projektila.

Sam projektil nosi oznaku PRS-60. On je u stanju uništiti vrlo male diverzantske podmornice koje se kreću na dubinama od 3 do 200 metara. Efektivni domet ovih projektila je do 6000 metara. Pored toga, ovaj projektil ima mogućnost uništiti neprijateljske podvodne diverzante. Za tu je svrhu PRS-60 opremljen specijalnom bojevom glavom.

Prilikom vatrenog vala koji u sebi sadrži pola ubojnog kapaciteta (do 20 projektila PRS-60) vjerojatnost uništenja jednog ili skupine neprijateljskih diverzanata iznosi 99%.

Zanimljivo je istaknuti da su ruski konstruktori na temelju ovog vozila napravili i eksportnu modifikaciju koja se nalazi na teretnim kamionima Ural-375D. Ova modifikacija je svjetlo dana ugledala 1998. godine.