Tri pitanja o bliskom susretu vojnih brodova RF i SAD-a u Tihom oceanu

Global Look Press

Što se dogodilo?

Brodovi Rusije i SAD-a, veliki protubrodski "Admiral Vinogradov" i američka krstarica "Chancellorsville", približili su se na samo 30 metara u vodama Tihog oceana u petak 7. lipnja.

YouTube

Sudar ova dva plovila mogao je završiti kobno po 600 ljudi, a da ne govorimo o političkom usijanju do kojeg bi došlo na međunarodnoj političkoj sceni.

Tko je kriv?

AP AP

I Moskva i Washington tvrde da je do incidenta došlo u njihovim teritorijalnim vodama.

Ruski mornari kažu da se radi o jugoistočnom dijelu Istočnog kineskog mora, gdje su se paralelno kretali brodovi Tihooceanske flote Rusije i grupa nosača zrakoplova SAD-a.

Američka krstarica "Chancellorsville" je iznenada promijenila smjer i presjekla put razaraču "Admiralu Vinogradovu", pa je ruska posada morala hitno manevrirati i izbjeći sudar.

Američki mornari krive za sve, kako kažu, neprofesionalnu rusku posadu i njihovu opasnu plovidbu. Po njihovom mišljenju, "Admiral Vinogradov" je uplovio u tuđe vode.

Službeni predstavnik Sedme flote SAD-a Clayton Doss je izavio da je ruski brod prišao "Chancellorsvilleu" na 15-30 metara i umalo se zakucao u njega.

"To je nepoštivanje svih pravila na otvorenom moru, kao u vrijeme Hladnog rata, kada su se iz čista mira stvarale konfliktne situacije", kaže kapetan trećeg ranga u rezervi Dmitrij Litovkin.

Teško je prema ovoj snimci reći tko je kriv, a tko nije, jer vidimo samo posljednje sekunde približavanja dva broda, dodaje Litovkin.

"Da su to snimili Rusi, rekli bi da su Amerikanci krivi. Ali snimku su objavili na CNN-u, dakle, Rusi su krivi. To su, međutim, brodovi na otvorenom moru, a ne automobili koji imaju točno obilježenu traku kretanja. Zato je nemoguće u ovoj situaciji govoriti tko je kriv, a tko nije", smatra on.

Kakvi su to brodovi?

TASS TASS

Svaki od ovih brodova je ploveća tvrđava naoružana do zuba najsuvremenijim raketama.

Američki "Chancellorsville" (CG-62) ima dva lansera MK 41 za okomito lansiranje dirigiranih raketa, osam protubrodskih raketa "Harpoon", dva 127 mm topa Mark 45 i dva mitraljeza 25 mm MK 38, koji mogu lako probušiti oklop svakog suvremenog broda.

"Chancellorsville" također raspolaže torpedima i pistom za dva borbena helikoptera.

Možda ruski "Admiral Vinogradov" i nije tako jako naoružan, ali može izazvati veliku štetu. Rarazač ima do četiri protupodmornička udarna raketna kompleksa "Rastrub", dva jednocijevna automatska topa AK-100.

Na palubi broda su dva 45 mm poluatomatska univerzalna topa 21-K, četiri 30 mm AK-630. "Admiral Vinogradov" je također naoružan torpedima i ima heliodrom za dva ofenzivna helikoptera.