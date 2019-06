NATO neće moći ništa sakriti: Rusi prebacili grupu "letećih radara" u Krasnodarski kraj

"Zrakoplovi zračnog opažanja i zapovijedanja A-50 (rus. DRLO) A-50 koji se nalaze u sastavu Zračno-svemirskih snaga ruske vojske izvršili su prelet na jedan od operativnih aerodroma koji se nalaze na teritoriju Krasnodarskog kraja. Posade koji upravljaju ovom skupinom zrakoplova su poslije dopune goriva započele operaciju radarske kontrole akvatorija i zračnog prostora iznad Crnog mora", rekao je Vadim Astafejev, prenosi ruski internetski portal TASS.

U zračnom prostoru iznad neutralnih voda Crnog mora zrakoplove za radarsko opažanje A-50 će štititi skupina moderniziranih lovačkih aparata Su-27SM3, prenosi internetski portal RIA Novosti. Astafejev je dodao da će aktivnost "letećih radara" biti usmjerena na praćenje predstojećih vojnih vježbi NATO-a, koje će se realizirati u vodama Crnog mora.

Velika vojno-pomorska vježba NATO-a Baltops će se održavati u vodama Baltičkog mora u razdoblju od 4. do 15. lipnja ove godine. Ovom vježbom će osobno zapovijedati američka viceadmiralka Lisa Franchetti, koja će se sa svojim stožerom nalaziti na zapovjednom brodu Mount Whitney.

Pomorske vojne vježbe Baltops se već punih 47 godina tradicionalno izvode u akvatoriju Baltičkog mora, u organizaciji zapovjedništva vojno-pomorskih udarnih snaga i snaga za potporu NATO-a. Osnovni cilj ovih vježbi je demonstracija pomorske moći ove organizacije u ovom dijelu svijeta.

Kao što smo rekli, "leteći radar" A-50 predstavlja zrakoplov za zračno opažanje i zapovijedanje, koji je sposoban otkrivati neprijateljske ciljeve (kopno-more-zrak) na daljinama i do 800 km. Zrakoplov je opremljen pasivnim trodimenzionalnim radarom koji je s kompletnom pratećom opremom integriran na vojno-transportni zrakoplov Il-76.

Zahvaljujući moćnom radaru on može otkriti lansiranje balističke rakete na daljinama i do 800 km, bombarder na daljini do 650 km, a krstareće rakete na daljinama do 215 km. Što se tiče kopnenih ciljeva, A-50 može, primjerice, otkriti tenkovsku kolonu na maršu koja se nalazi na daljinama većim od 250 km+. Površinske brodove otkriva na svom maksimalnom dometu.

Opremljen je modernim sredstvima za komunikaciju i prijenos podataka, tako da u realnom vremenu može predavati podatke lovačko-bombarderskim borbenim skupinama s komplentim podacima o neprijatelju. Pasivna radarska postaja može istovremeno otkriti i do 300 različitih ciljeva.

Na temelju ovog zrakoplova Rusi su napravili i brojne modifikacije (A-50M, A-50I, A-50EI, A-50u) koje su poboljšale njegova svojstva za detektiranje niskoletećih i "nevidljih" letećih objekata, kao i sustave veze za navođenje i zapovijedanje borbenim zrakoplovima i postrojbama PZO.

Do sada je proizvedeno više od 30 jedinica ovog zrakoplova. Njegova pojedinačna cijena se procjenjuje na 330-350 milijuna američkih dolara.

Rusi su razvili projekt zrakoplova za radarsko opažanje i zapovijedanje nove generacije koji će nositi oznaku A-100 "Premijer". Zrakoplov se nalazi u fazi letno-tehničkih ispitivanja te se očekuje da će uskoro ući u završno testiranje, nakon čega će letjelica ući u operativno naoružanje Zračno-svemirskih snaga.