Ruska vojska: Kakvu će tehniku dobiti operativne jedinice Kopnene vojske u 2019. godini?

Russia Beyond

Ovo je u intervjuu za novinski list Krasnaja zvijezda rekao zapovjednik Kopnene vojske, general Oleg Saljokov, prenosi ruski internetski portal RG. On je govorio i koje će to specifične jedinice koje se nalaze unutar Kopnene vojske dobiti novu tehniku. To se prije svega odnosi na protuzračne jedinice. U ovom trenutku ove postrojbe započinju proces usvajanja sofisticiranih PZO/PRO sustava velikog dometa S-300V4, zatim sustava srednjeg dometa "Buk-M3" i sustava kratkog dometa "Tor-M2". Jedinice će biti opremljene i najsuvremnijim lakim prijenosnim raketnim sustavima PZO koji se ispaljuju s ramena "Verba".

Što se tiče artiljerijsko-raketnih jedinica, u tijeku je opremanje naprednim višecijevnim raketnim lanserima "Tornado-G", "Tornado-S" i samohodnim haubicama "Msta-S". Ova oruđa posjeduju jedinstvene sposobnosti kada je u pitanju automatsko navođenje vatre na otkrivene ciljeve. Vojska usvaja i nove samohodne protutenkovske raketne sustave "Krizantema-SP". Njezina raketa može probiti oklopnu zaštitu svih suvremenih osnovnih borbenih tenkova koji se trenutno nalaze u operativnoj uporabi. Pri tome, sustav nije ograničen u svojoj uporabi u odnosu na doba dana ili meteorološke uvjete.

Treba napomenuti i komplekse za izviđanje, upravljanje i vezu "Strelec", kao i oklopne automobile "Tajfun-K" koji su namijenjeni opremanju izviđačkih jedinica. Oklopno-mehanizirane jedinice će dobiti osnovne borbene tenkove u standardu T-72B3M s unaprijeđenim borbenim karakteristikama, modernizirana borbena vozila pješaštva BMP-3 i oklopne transportere na kotačima BTR-82A.

Zapovjednik Kopnene vojske je istaknuo da će ovakav tempo preoružavanja jedinica koje se nalaze u njezinom sastavu rezultirati porastom ukupnog postotka suvremene tehnike na 70% do kraja 2020. godine. U ovom trenutku naš glavni prioritet je novu vojnu i specijalnu tehniku brzo usvojiti kroz intenzivan program obuke i vojnih vježbi koje su planirane za ljetni period, naglasio je ruski general.