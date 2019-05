Neuništiva građevina: Pojavile se informacije o stupnju zaštićenosti Krimskog mosta

Russia Beyond

Krimski most spada u skupinu objekata od strateškog značaja, koji je u istoj ravnini kao što su to, primjerice, nuklearne elektrane ili zapovjedni punkt Raketne vojske strateške namjene. Osiguranje ovakvih objekata je na tako visokoj razini da je svaka izjava tipa "uništit ćemo ovaj most" u domeni znanstvene fantastike koja graniči s patološkim oblikom optimizma, koji nije utemeljen u stvarnosti.