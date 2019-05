Brži od topovskih granata: Ruski novinari se uvjerili u izuzetne sposobnosti aviona MiG-31 (VIDEO)

Na TV kanalu "Zvijezda" je emitirana vojna emisija "Voennaja prijomka", posvećena supersoničnom lovcu-presretaču MiG-31. 31-ica se specijalno za novinarsku ekipu koja vodi ovu emisiju popela na Armstrongovu liniju (18 900 do 19 350 metara visine) koja se nalazi na granici bližeg svemira.

Naravno da voditelj ove emisije nije poletio zajedno s pilotom, jer se radi o visini koja je ekstremna čak i za iskusne pilote. Ekipa emisije "Voennaja prijomka" je u zrakoplov montirala video-opremu, koja se morala čvsto fiksirati i osigurati posebnim grijačima. Na visinama iznad 18 000 metara tehnika trpi ogromno opterećenje. Dovoljno je reći da temperatura ide i ispod -60 stupnjeva Celzija, a na to treba dodati brzinu koja je 2,5 puta brža od zvuka, prenosi internetski portal RG.

YouTube

Do visine od 20 000 metara MiG-31 je letio praktički okomito, poput rakete. Kada je dosegao planiranu visinu, on se polagano ispravio u gotovo horizontalan položaj, penjući se pod blagim kutom i postojano savladavajući nove metre. Brzina zrakoplova na toj visini iznosi 2500 km/sat. Međutim, ova brzina nije granična za robusnog lovca-presretača. On može dostići brzinu od respektabilnih 3000 km/sat. To znači da bi, ako bi u tom trenutku djelovao iz svog topa koji posjeduje u naoružanju, uskoro prestigao ispaljene granate.

I to nije samo jedna prekrasna metafora. Jedan od ključnih zadataka zrakoplova MiG-31 je presretanje neprijateljskih krstarećih raketa. Brzina rakete "Tomahawk" je u potpunosti dostižna za MiG-31, jer ova raketa leti brzinom od oko 880 km/sat.

Ovakve letno-tehničke sposobnosti nisu pravljene za ostvarivanje rekorda, nego za obavljanje specijalnih presretačkih zadataka, kao što je borba protiv špijunskih zrakoplova U-2, pa čak i neprijateljskih satelita1 koji se kreću u nižoj zemljinoj orbiti.

Plafon od 21 500 metara MiG-31 pri normalnom režimu leta dostiže za 18 minuta. Međutim, vojni specijalisti nas uvjeravaju da u slučaju potrebe ovaj zrakoplov može doseći ovu visinu za dvostruko kraće vrijeme.

Modernizirani lovac-presretač MiG-31BM (NATO kodifikacija Foxhound) namijenjen je presretanju zračnih ciljeva na velikim udaljenostima, koje su po borbenom radijusu nedostupne klasičnim lovcima. Borbeni aparati ovog tipa su sposobni rješavati zadatke u uvjetima koje diktiraju suvremeni oblici upravljanja borbenim djelovanjima, kao što je mrežnocentrični oblik komunikacije s gotovo svim sudionicima u borbi.

MiG-31BM je opremljen radarskom stanicom koja ima visokoosjetljivu faznu antensku rešetku (FAR) "Zaslon-M" koja može dobaciti na daljinu i do 320 km. Novi napadno-navigacijski sustav omogućuje istovremeno praćenje do 24 cilja, od čega računalo ili operater bira skupinu najopasnijih ciljeva i navodi vatru na njih. Jedan Mig-31BM sada može umjesto četiri istovremeno gađati i do osam različitih ciljeva. Za ovaj zrakoplov je razvijena i raketa velikog dometa R-37 koja ima operativan domet od čak 300+ km. Ova raketa nema apsolutno nikavu konkurenciju u svijetu (američka raketa z-z s najvećim dosegom AIM-47 "Falcon" ima maksimalni domet od 210 km).

Gabariti ovog zrakoplova su posebno impresivni. On ima dužinu od gotovo 22 metra, a maksimalna uzletna masa doseže 46,2 tone. Poboljšana pogonska grupa koja se sastoji od dvoprotočnih turbomlaznih motora D-30F6 omogućuje da se zrakoplov mase gotovo 46 tona dovede do granica hiperzvučne brzine (maksimalna brzina MiG-31 iznosi 3000 km/h). Plafon leta je 20 600 metara. Operacijski dolet letjelice koja je naoružana s četiri rakete R-37/R-33 s dva podkrilna spremnika s gorivom iznosi 3000 km. Zrakoplov ima sposobnost nadopunjavati se gorivom u zraku (aviocisterna).

1 Projekt protusatelitske rakete s kinetičkom bojevom glavom 79M6 "Kontakt"