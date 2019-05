Definiran rok za stvaranje modernizirane verzije helikoptera "Aligator"

Russia Beyond

Ministarstvo obrane RF/Global Look Press

Zamjenik ministra obrane Aleksej Krivoručko je priopćio da će modernizirana verzija jurišnog helikoptera Ka-52 "Aligator" biti napravljena do 2022. godine.

"Trenutno se obavljaju ogledno-konstruktorski radovi koji bi trebali znatno poboljšati karakteristike helikoptera Ka-52. Planirano je da se taj posao završi do 2022. godine", izjavio je zamjenik ministra obrane Aleksej Krivoručko, prenosi RIA Novosti.

Kako je precizirao generalni direktor holdinga "Vertoljoti Rossii" Andrej Boginski, modernizirani "Aligator" će biti opremljen novim sustavima za opskrbu energijom i za otkrivanje ciljeva, a bit će i bolje zaštićen.

"Stroj je 'tražio' povećanje dometa primjene avijacijskog naoružanja. Drugi važan zadatak je unifikacija avijacijskog naoružanja ovog modela i helikoptera koji imaju oznaku 'Mi'", dodao je.

Zamjenik ministra obrane je najavio je da će ministarstvo 2020. godine sklopiti ugovor o kupnji 114 moderniziranih borbenih helikoptera Ka-52M.

Aleksej Krivoručko je naveo i planiranu količiu helikoptera Ka-52. "Sada tvornica realizira dugoročni ugovor o isporuci izviđačko-jurišnih helikoptera Ka-52. Do 2022. godine očekujemo da ćemo dobiti još 30 strojeva, od toga osam helikoptera do kraja tekuće godine", rekao je on.