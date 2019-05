Neprobojna tvrđava: Očekuje nas dinamičan razvoj ruske PZO u narednom desetljeću 21.st. (ANALIZA)

Russia Beyond

Ruska vojska više neće za svoje potrebe kupovati sustave S-400 "Trijumf". Naredne nabave će se sastojati od perspektivnih sustava nove generacije S-350 "Vitez" i S-500 "Prometej". Ovi sustavi će dramatično poboljšati ukupnu učinkovitost protuzračne i posebno proturaketne obrane. Zašto je to tako pročitajte u nastavku teksta.

Travanj 2019. godine je donio obilje izuzetno važnih novosti koje su vezane za ruske PZO sustave nove generacije. Sredinom mjeseca se pojavila informacija o početku serijske proizvodnje perspektivnog protuzračnog raketnog kompleksa srednjeg dometa S-350 "Vitez". Nisu prošla niti dva tjedna, a već je stigla još jedna sjajna novost u kojoj se navodi da je ruski raketni sustav ultravelikog dometa S-500 "Prometej" završio kompletnu fazu svog testiranja i dobio dozvolu za početak serijske proizvodnje.

Novi "Trijumfi" idu u izvoz

Glavni adut PZO/PRO, koji se nabavljao za potrebe ruske vojske u okviru državnog programa naoružavanja u periodu 2011.-2020., bio je protuzračni raketni sustav velikog dometa S-400 "Trijumf". Ukupno je naručeno 56 diviziona (kompleksa) ovog sustava, od čega je njih 54 isporučeno jedinicama ruske vojske do kraja 2018. godine.

Ova količina nabavljenih sredstava je omogućila preoružavanje oko 50% protuzračnih raketnih pukovnija koji se nalaze u sastavu Zračno-svemirske vojske (VKS), koji se u prosjeku sastoje od 2-3 raketna diviziona. Pukovnije koje za ovo vrijeme nisu dobile "Trijumfe" i dalje su oslonjene na popularne 300-tice, koje se sastoje od moderniziranih verzija S-300PMU, ali i starijih S-300PS. Pored toga, nekoliko protuzračnih sastava je opremljeno i specijalnim varijantama sustava S-300 koji uspješno mogu boriti protiv operativno-taktičkih raketa (S-300V). Ova sredstva se nalaze u naoružanju Kopnene vojske i namijenjena su za zaštitu zračnog prostora iznad zone na kojoj se neposredno izvode borbena djelovanja.

Vitalij V. Kuzmin Vitalij V. Kuzmin

U ovom trenutku sustavi S-400 nemaju tako naglašen prioritet kada je u pitanju proizvodnja za potrebe ruske vojske. U narednih desetak godina težište ruske vojne industrije će biti pomaknuto u pravcu izvoza ovih sustava, koliko se i planira njegova proizvodnja. U tom će razdoblju ruska vojska nabaviti još dvadesetak raketnih diviziona ovog sustava, poslije čega će se proizvođači usmjeriti na projekte modernizacije prve serije "Trijumfa" koji su u naoružanje ušli još prije 12 godina.

Osnova proizvodnog programa, koji će u narednom ciklusu opremanja ruske vojske biti prioritetno namijenjen za potrebe jedinica PZO/PRO, bit će sustavi nove generacije S-500 "Prometej" i S-350 "Vitez".

Uvođenje "Prometeja" u operativno naoružanje

Za razliku od obitelji sustava S-300, koji se proizvodio u dvije osnovne varijante (S-300P i S-300V) međusobno potpuno različite kada je u pitanju njihova osnovna namjena (prva varijanta tog sustava bila je namijenjena za borbu sa zrakoplovima i krstarećim raketama , dok je druga bila specijalizirana za presretanje operativno-taktičkih raketa), perspektivni S-500 će se moći boriti protiv cijelog spektra zračnog oružja, uključujući tu hiperzvučne leteće objekte i bojeve blokove interkontinentalnih balističkih raketa. Osnovna "protuavionska" raketa koju će primjenjivati sustav S-500 bit će 40N6 koja će moći obarati ciljeve na daljinama i do 400 km. Ova raketa se već nalazi u naoružanju sustava S-400 kao njegovo top-oružje. Za presretanje balističkih ciljeva i hiperzvučnih letećih objekata razvija se obitelj raketa 77N6 koja treba zamijeniti starije modele 9M82 koje se nalaze u naoružanju sustava S-300V.

Vitalij V. Kuzmin Vitalij V. Kuzmin

Smatra se da će "Prometej" moći ostvariti efektivni horizontalni domet i do 600 km, dok će se u odnosu na prethodnika S-400 dramatično povećati visina presretanja zračnih ciljeva. Naime, novi tipovi raketa će omogućiti borbu s neprijateljskim ciljevima koji se nalaze u bližem svemiru. Nove mogućnosti sustava S-500 "Prometej" ne isključuju mogućnost obaranja izviđačkih satelita koji se kreću po niskoj zemljinoj orbiti.

Projektiranje sustava S-500 je započelo još prije 20 i više godina, a početkom ovog desetljeća je počela proizvodnja njegovih samostalnih eksperimentalnih komponenti. U okviru državnog programa opremanja ruske vojske u razdoblju 2011.-2020 godine predviđeno je da prva grupa "Prometeja" jačine 10 raketnih diviziona postupno krene ulaziti u operativni sastav VKS od 2017. godine. Najnovije projekcije su takve da će prvi raketni divizion biti kompletiran u prvoj polovici 2020. godine. Očekuje se da će njegova serijska proizvodnja i početak isporuke u postrojbe ruske vojske krenuti od 2021. godine.

Karakteristike sustava S-500 osiguravaju izuzetno visoku razinu borbenih sposobnosti kada je u pitanju proturaketna obrana, međutim, formiranje nacionalnog sustava PRO za sada nije proritet ruskog rukovodstva. Vojni stručnjaci smatraju da će se organizacija PRO fokusirati na zaštitu samostalnih zona, u kojima se nalaze izuzetno važni vojni i gospodarski objekti. Pored zaštite glavnog grada, formirat će se još nekoliko neprobojnih prstenova oko ostalih gradova koji predstavljaju vrlo važne industrijske i transportne centre, kao i rajone gdje su smješteni udarni potencijali Raketne vojske strateške namjene.

U tom smislu možemo pretpostaviti da kupovina S-500 neće biti prevelika: najvjerojatnije se radi o brojci od nekih 20-30 raketnih diviziona ovih sustava, koji će biti "šlag na torti" kada je u pitanju osnovni borbeni poredak sredstava PZO i PRO u posebno zaštićenim zonama.

Neprobojni zid za kišu neprijateljskih bombi i raketa

Rami Sidikov/Sputnik Rami Sidikov/Sputnik

Raketni sustav PZO S-350 "Vitez" je očekivan, ali i prilično neobičan kada je u pitanju ruska vojna industrija. Na prvi pogled je uočljivo da je veliki utjecaj na razvoj ovog oruđa imao projekt protuzračnog raketnog sustava KM-SAM, koji je za potrebe Južne Koreje razvio ruski koncern "Almaz-Antej". Također, ovaj sustav dosta nalikuje i na pomorsku verziju PZO sustava "Redut" kojim su opremljene raketne korvete klase 20380 i 22350. Konkretno, S-350 je unificiran s "Redutom" kada je u pitanju borbeni komplet, točnije rakete. Naime i jedan i drugi sustav mogu koristiti raketu 9M96 koja spada u projektile srednjeg dometa (max. 120 km) kao i raketu kratkog dometa 9M100 koja je namijenjena za borbu sa zračnim ciljevima na daljinama do 15 km.

Gledajući ukupno, ovaj sustav će sa svojim svojim tehničko-taktičkim sposobnostima igrati izuzetno važnu ulogu u jedinicama protuzračne obrane ruske vojske. Zašto?

Prvo, on će zamijeniti zastarjele raketne sustave S-300PS koji su proizvedeni 80-ih godina prošlog stoljeća. Rakete 5V55 koje je koristio ovaj sustav su na kraju svog eksploatacijskog roka, dok je radarsko-elektronička komponenta zastarjela i ne odgovara potrebama suvremenog doba. Sama raketa 9M96 koju će koristiti S-350 ima neusporedivo manju masu i gabarite u odnosu na raketu 5V55 koja je razvijena 70-ih godina prošlog stoljeća.

Ovo osigurava da se na jednoj tansportno-lansirnoj jedinici utrostruči broj raketa! Naime, za razliku od sustava S-300PS, čija lansirna jedinica ima četiri rakete 5V55, sustav S-350 "Vitez" će imati lansirnu jedinicu s čak 12 raketa koje su spremne za djelovanje.

To omogućuje S-350 da učinkovito dopuni suvremene raketne sustave S-400 "Trijumf", koji također imaju daleko manje raketa na svojim transportno-lansiranje jedinicama, ali zato dramatično većeg dometa (modeli 48N6DM i 40N6), koji se kreću u rasponu od 250- 400 kilometara.

Novi sustav srednjeg dometa će osigurati daleko veću vatrenu moć jedinica PZO u borbi protiv neprijatelja. Sada će samo jedan raketni divizion S-350, koji se u osnovi sastoji od osam lansirnih jedinica, u svom sastavu imati 96 raketa, umjesto 32 rakete kao što je to slučaj sa sustavima S-300PS. Ovo će u suradnji sa suvremenim radarsko-opažačkim kompleksom osigurati sposobnost zaštite od masovnih udara uvjetnog neprijatelja, koji se projicira uporabom velikog broja jedrećih bombi, krstarećih raketa i bespilotnih letjelica.

Integracija specijalnih lansirnih kontejnera u kojima će se nalaziti rakete kratkog dometa 9M100 će još više uvećati gustoću vatre PZO za presretanje zračnih objekata neprijatelja u završnoj fazi njihove putanje. Naime, u jednom kontejneru će se nalaziti do četiri rakete 9M100 dometa do 15 km.

Ako se zna da će jedna lansirna jedinica imati 12 ovih kontejnera, onda se dolazi do podatka od kojeg zastaje dah. Naime, samo jedna lansirna jedinica će u tom slučaju imati 48 raketa 9M100 koje su spremne za neposredno korištenje, a cijeli divizion skoro 400 projektila!

Vitalij V. Kuzmin Vitalij V. Kuzmin

Treba dodati da ruska vojska u svom sastavu posjeduje i druga PZO sredstva kratkog dometa poput sustava "Pancir" i "Tor" (u perspektivi i "Sosna" op. prev.) - teško se može i zamisliti proboj posljednje linije obrane od strane RZ SAD-a i drugih zemalja NATO-a.

Drugi važan element je i cijena novog kompleksa S-350, koja će svakako biti jeftinija od sustava S-400 i pogotovo S-500. To će osigurati kupnju veće količine "Vitezova" za potrebe ruske vojske, koja neće samo dovesti do zamjene postojećih sustava S-300PS, nego i do formiranja potpuno novih borbenih sastava PZO i PVO, što će u cjelini značajno povećati ukupnu obrambenu moć cjelokupne vojske.

Konačno, iz istog razloga se očekuje da eksportna verzija "Viteza" postane pravi hit na svjetskom tržištu suvremenog naoružanja i vojne tehnike. Nema nikakve sumnje da će za njegovu nabavu biti zainteresirane zemlje koje u svom naoružanju već posjeduju sustave S-300 i S-400, ali i one koje žele imati respektabilan sustav PZO, koji istvoremeno neće "likvidirati" cjelokupan vojni proračun.