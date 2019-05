Može li bijeli kit biti ruski špijun?

Blizu obala Norveške je viđena beluga (bijeli kit) za koju kažu da je na sebi imala opremu s natpisom "Sankt-Peterburg". Može li to biti "promatrački kit"? Može, ali to nije špijunsko promatranje kao što su zapadni mediji pomislili i odmah podigli uzbunu.

Ribolovci blizu otoka Ingøye u Finnmarku, okrugu u sjevernom dijelu Norveške, primijetili su beluguu s "uprtačima" blizu svojih čamaca. Kit ih je pratio i pokušavao povući remene koji su visili na čamcima. Odmah je bilo jasno da je kit navikao na ljude i na kontakt s njima.

Ribari kažu da je kit imao kameru GoPro pričvršćenu remenjem. Ti ribari su zapravo bili službenici norveškog Ministarstva za trgovinu, industriju i ribolov. Uspjeli su namamiti kita i skinuti s njega opremu, poslije čega je beluga nestala u dubini.

Još kažu da se na remenima nalazi natpis: "Tehnika Sankt-Peterburga". To je, dakle, "rusko oružje", patetično izjavljuje list The Guardian, pozivajući se na norveške stručnjake. Je li to baš tako? Razmotrimo to pitanje.

Sovjetska i ruska ratna mornarica su zaista obučavale dupine i tuljane da nose instrumente za ronioce prilikom popravka brodova i podmornica pod vodom. Ali vojska odavno ne koristi ove životinje u ofenzivne svrhe. Ruski stručnjaci kažu da je to suviše skupo i rijetko kad učinkovito, jer su bijeli kitovi stvorenja s vrlo visokim intelektom te ih je teško dresirati.

Predstavnici ruskih vlasti i ratne mornarice suzdržali su se od komentara povodom ove vijesti, ali su zato znanstvenici s Instituta za ekologiju i evoluciju "Severcov" u Moskvi izjavili za BBC da ruska vojska sada radi s ograničenim brojem bijelih kitova, ali nema nikakvih dokaza da ih ratna mornarica primjenjuje u promatračke svrhe.

Ruski kanal "Baza" na servisu Telegram porazgovarao je u međuvremenu s predstavnicima sanktpeterburške tvrtke koja je vjerojatno napravila remene za kameru, i oni su potvrdili da je tip uređaja prikazanog na fotografijama zaista proizveden, ali prije 2010. godine. Stručnjaci "Baze" su također konstatirali da se ova vrsta kitova obično koristi u potrazi za potonulim brodovima i opremom.

Po svemu sudeći, oprema nalik na uređaj GoPro, koju je kit izgubio ili nekako uspio odbaciti, bila je namijenjena bilježenju lokacije nekakvih ostataka pod vodom gdje bi ronioci inače bili izloženi riziku. Dakle, u pitanju je nešto vrlo slično pomoći koju su bijeli kitovi pružali roniocima pod vodom, čemu su provobitno i obučavani u sovjetskom razdoblju.

Uostalom, kad biste vi obučavali belugu za tajnu vojnu misiju, zar biste na opremi napisali ime ruskog grada u kojem je ona proizvedena?