Kako su ruski specijalci iskorijenili džihadiste na Kavkazu: Ovako izgleda natjecanje FSB-a

Početkom travnja dvadeset najboljih pripadnika FSB-a i SOBR-a iz obližnjih regija okupilo se u planinama Dagestana. Specijalcima je bila zacrtana ruta i postavljen zadatak da unište određene mete u pokretu, iz zaklona, ili iz oklopnih vozila. Svrha cijelog ovog događaja je bila da se utvrdi najbolja i najefikasnija jedinica u regiji.

Nakon brifinga s instruktorima, dio sudionika se raštrkao ka svojim vozilima kako bi se opremili redenicima sa streljivom za mitraljeze (svi specijalci su došli na događaj svojim službenim automobilima, u čijim su prtljažnicima bili mitraljezi Kalašnjikov i oko 500 komada streljiva kalibra 7,62x54 mm. Naravno, obični građani u Rusiji ne mogu ići unaokolo s mitraljezom u prtljažniku, ali ukoliko ste operativac FSB-a u regiji koja je u ratu protiv terorista, onda možete).

Za to vrijeme, jedan od časnika objašnjava razlike između urbanih bandi i terorista u planinama Bliskog istoka. "Banditi se plaše smrti. Ekstremisti se ne plaše. To je fundamentalna razlika kada lovite ljude koji nemaju što izgubiti i za koje je smrt samo početak novog, i to boljeg života. Oni su prilično dobro obrađeni od strane psihologa-profesionalaca. Oni zaista iskreno vjeruju da vode džihad, odnosno 'sveti rat', tako što ubijaju žene, djecu i 'nevjernike'. U tome je razlika."

Deset minuta kasnije razlegla se puščana paljba. Ispostavilo se da je to znak za početak usiljenog marša za uništenje "terorista" na punktu. Borci se skrivaju iza prvog zaklona na koji naiđu, podižu svoje cijevi i istresaju pedeset hitaca ka "neprijatelju".

Skok ka drugom zaklonu. Na putu se nalaze dvojica "terorista". Udaljenost je 75 metara. Rafal. Sve mete uništene. Skok ka sljedećem zidu s mitraljezom u ruci. Neprijatelj je sada na udaljenosti od trideset metara. Mitraljez zamjenjuje pištolj Jarigin. Trideset i dva hica iz ležećeg položaja, stajanja i čučnja. Instruktor viče "gotovo". Sprint ka sljedećoj točki. Četvorica "neprijatelja", udaljenost 200 metara. Treštanje mitraljeza slijeva se u jednu neprekinutu melodiju. "Trk dalje. Brže, brže!"

Operativac uskače u oklopno vozilo u pokretu. Pri punoj brzini otvara poklopac i istresa novi redenik iz starog automata u "neprijatelja". Na kraju natjecanja, vozilo će biti otjerano u staro željezo.

Kraj. Neprijatelj je poražen. Premoreni čovjek se pomalja s poligona. Već mu ususret hrle prijatelji i braća po oružju, kao i dječaci koje su doveli na poligon da vide specijalce.

Rezultat je da je najboljim proglašen pripadnik specijalnih jedinica FSB-a iz Čečenske Republike. Iza njega su operativci FSB-a i SOBR-a iz Republike Dagestan.

Posljednjih deset dana ovi ljudi su proveli u obližnjim planinama, boreći se protiv radikalnih islamista. Prema službenim podacima Ministarstva unutarnjih poslova, zahvaljujući njihovom angažmanu u Dagestanu, tamo gotovo da više ni nema terorista. "Sada u Dagestanu nema aktivnih ćelija militanata. Na listi je ostalo svega osam terorista", priopćio je regionalni ministar unutarnjih poslova, Abdurašid Magomedov, tijekom proširenog kolegija ruskog MUP-a 2018. godine.

Prema riječima samih operativaca, vatreni obračuni su postali rijetkost, iako ih i dalje redovito šalju na zadatke i ophodnje u planinama, i to u terminima od po nekoliko tjedana, kako bi osigurali sigurnost regije.

Istovremeno se glavno težište posla sada prebacuje na borbu protiv propagande terorističke ideologije. "U Dagestanu se pokušaji za oživljavanje ćelija međunarodnih terorističkih organizacija uz pomoć militanata koji se vraćaju u Dagestan s Bliskog istoka nastavljaju", rekao je regionalni ministar unutarnjih poslova Abdurašid Magomedov.

Službenici snaga sigurnosti zabranjuju radikalne islamističke grupe na društvenim mrežama i hapse one koji se bave regrutiranjem, prate njihovo kretanje i eliminiraju "teroriste povratnike", kao i radikalne ideologe...