Ujedinjeni Arapski Emirati će zahvaljujući Rusiji u svemir lansirati svog prvog kozmonauta

Ujedinjeni Arapski Emirati razmatraju mogućnost kupnje ruskog svemirskog broda "Sojuz", kao i korištenje ruskih usluga lansiranja broda u orbitu, prenosi portal RIA Novosti, pozivajući se na riječi Sergeja Krikaljova, izvršnog direktora državne korporacije Roskosmos za svemirske programe s posadom.

"Razgovaramo o prodaji letjelice 'Sojuz', odnosno dva mjesta u letjelici, jer prema zakonu zapovjednik letjelice 'Sojuz' mora biti ruski državljanin. Let će biti moguć za najmanje dvije godine. Pregovori se odvijaju, no za sada se za ovu godinu prema ugovoru planira samo kratki let", rekao je.

Rusija bi od prodaje "Sojuza" i usluge njegova lansiranja mogla zaraditi između 160 i 240 milijuna dolara, tvrde stručnjaci.

Što se tiče navedenog kratkog leta, on je planiran za 25. rujna. Tada će u svemir kročiti prvi emiratski kozmonaut - Hazza Al Mansouri, pilot borbenog zrakoplovstva zemlje, koji trenutno prolazi obuku u Centru za obuku kozmonauta Gagarin u Gradu zvijezda, blizu Moskve.