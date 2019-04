Američki stručnjaci: Što će Rusima podmornica s 200 krstarećih raketa "Kalibr"?

Kao jedan od kvalitetnih modela kada je u pitanju preoružanje strateških napadnih podmornica, Burcev navodi primjer američke nuklearne podmornice klase "Ohajo". Naime, američki vojni konstruktori su uspjeli ovu podmornicu preoružati krstarećim raketama "Tomahawk". S četiri podmornice ove klase su "skinute" interkontinetalne balističke rakete Trident I, a umjesto njih su integrirani lanseri za krstareće rakete "Tomahawk". Ovakvom tehničkom operacijom se dobila napadna podmornica impresivne vatrene moći (može nositi i do 154 "Tomahawka").

Ruskim brodograđevinskim kompanijama nije strana transformacija nuklearnih podmornica. Jedan od najvećih projekata ovog tipa je nosio oznaku "Gruša". Konretno, u pitanju je bila modernizacija serije atomskih podmornica klase 667A "Navaga". Ovaj projekt je podrazumijevao da se iz korpusa ovih podmornica u potpunosti isječe i ukloni odjel sa silosima starih raketa, a na njegovo mjesto uklopi novi, u kojem se nalazilo osam torpednih cijevi u kalibru 533 mm. Tom prilikom su po prvi put torpedne cijevi postavljene pod kutom u središnjem dijelu podmornice, a ne u "nosu", kako je to do tada bilo uobičajeno. Kao rezultat projekta "Gruša" dobivena je podmornica koja je mogla nositi do 32 dozvučne krstareće rakete strateške namjene S-10 "Granat". Ove rakete su se mogle lansirati iz navedenih torpednih cijevi, kao i standardna torpeda. Punjenje se obavljalo preko višecijevnog rotacijskog punjača u obliku ogromnog bubnja koji je bio integriran u unutrašnjosti korpusa podmornice. Iako je planirano da se na ovaj standard podigne šest podmornica klase 667A "Navaga", radovi su završeni na tri ove podmornice. One su uspješno eksploatirane u jedinicama Sjeverne flote, kada su povučene iz operativne uporabe na prijelazu u 21. stoljeće. Zadnja podmornica klase 667AT "Gruša" s taktičkom oznakom K-395 povučena je iz borbenog sastava 1. rujna 2002. godine.

Ovakav projekt preoružavanja "Akula" može biti daleko učinkovitiji i samim tim opasniji od svih pokušaja do sada, konstatiraju američki vojni stručnjaci s internetskog portala Military Watch Magazine. Sama količina od 200 raketa koje će moći nositi jedna podmornica mogla bi dovesti do potpunog uništenja gotovo cjelokupne pomorske borbene skupine koju predvodi nosač zrakoplova, sa svim njezinim krstaricama, razaračima i sl.- naravno, pod uvjetom da se izvede polotunski napad s velikim brojem raketa. U tekstu se dalje navodi da je protubrodska raketa P-800 "Oniks" sposobna postići brzinu od gotovo 3 maha, što je vrlo složen cilj za presretanje. Samo navođenje rakete je moguće izvesti samostalno ili pomoću zrakoplova koji se u tom trenutku nalaze u zračnom prostoru. Međutim, situacija može eskalirati do krajnjih granica, ako se uspješno završi testiranje perspektivne hiperzvučne rakete "Cirkon" koja će letjeti brzinama većim od 9 maha. Trenutno ne postoji adekvatno obrambeno sredstvo koje može zaštititi bilo koji cilj od ove rakete, koja će moći ostvariti domet i do 1000 km.