Maksimalni domet protubrodske rakete BrahMos bit će uvećan na 500 km

Ovo je internetskom portalu RIA Novosti rekao sudirektor komapnije BrahMos Aleksandar Maksičev. On je dodao da će ova raketa letjeti superosoničnom brzinom koja će dostizati 2,8 maha. U perspektivi se planira da brzina rakete dostigne 4,5 maha, čime će ona dobiti hiperzvučne karakteristike, prenosi internetski portal RG.

YouTube

Zajedničko rusko-indijska tvrtka BrahMos je napravljena 1998. godine. Ova tvrtke se bavi razvojem krstarećih raketa, lansirnih uređaja, sustava za upravljanje raketama, ali i remontom i modernizacijom složenijih ubojnih sredstava.

Univerzalna krstareća raketa BrahMos projektirana je na temelju ruske protubrodske krstareće rakete "Jahont". Raketa je dobila ime po dvije rijeke, jedne indijske i jedne ruske: Brahmaputre i Moskve. BrahMos razvija brzinu od 2,8 do 3 maha, što je 3,5 puta više od brzine američke krstareće rakete "Harpoon". Može doseći visinu do 15 kilometara, dok joj je najniža visina leta 10 metara. Na cilj se navodi kombinacijom inercijalnog i aktivnog radarskog samonavođenja u završnici svoje putanje, gdje pravi maksimalno odstupanje od mete u vrijednosti od jednog metra. Raketa nosi probojno-rušeću bojevu glavu tešku od 200 do 450 kilograma (prema nekim podacima, može nositi i atomsku), a njezin maksimalni domet se kreće u rasponu od 300 do 450 km.

Ova raketa je dobila i svoju specijalnu verziju koja se lansira s napadnih podmornica. Međutim, trenutno u sastavu indijske ratne mornarice nema podmornica koje mogu okomito lansirati svoje rakete. Država je već poduzela mjere da nabavi odgovarajuće podmornice koji će nositi "podvodni" BrahMos.