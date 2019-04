Ruski znanstvenici u Sibiru najavljuju printanje satelita na 3D printeru

Russia Beyond

Ruski znanstvenici s Politehničkog sveučilišta u Tomsku pravit će satelite čija će tijela biti printana na 3D printeru, rekao je direktor inženjerske škole novih proizvodnih tehnologija Aleksej Jakovljev, prenijeli su mediji.

Kako je on objasnio, znanstvenici Politehničkog sveučilišta u Tomsku postat će članovi konzorcija "Svemirski informacijski sustavi i tehnologije" Znanstveno-obrazovnog centra koji će biti otvoren u Krasnojarskom kraju. Oni planiraju već ove godine u suradnji s kolegama iz konzorcija uz pomoć aditivnih tehnologija početi izrađivati satelite i tijela za ove svemirske aparate.

"U suradnji s Institutom za fiziku čvrstoće i poznavanja materijala sibirskog ogranka Ruske akademija znanosti mi smo već realizirali projekt satelita Tomsk-TPU-120 koji je lansiran 17. kolovoza 2017. godine u Zemljinu orbitu. Napravili smo ga metodom aditivnog tiska, uz pomoć 3D tehnologije, a dobio je i certifikat svemirske agencija NASA-e te je jedini satelit koji su oni certificirali. Kako već imamo iskustva i praksu, ulazeći u konzorcij planiramo praviti tijela za satelite", rekao je Jakovljev.

Kako je dodao, neće se praviti samo tijela, već i kompletni sateliti. Planirano je da se po narudžbi industrijskih partnera koji će također postati članovi konzorcija, napravi deset različitih svemirskih aparata koji će biti lansirani u orbitu.

"To će se u budućnosti razvijati, to je samo prvi zadatak, proizvodnja i lansiranje. Nastavit ćemo s razradom elemenata prikupljanja i slanja informacija o Zemlji. To su već znanstveni eksperimenti koji će se provoditi u suradnji s Roskosmosom, jer su oni naši partneri u tome. Na tom eksperimentu rade znanstvenici s našeg sveučilišta, a moguće da ćemo dobiti još zadataka od konzorcija", kaže Jakovljev.

Tomsk-TPU-120 je prvi ruski svemirski aparat čije je tijelo isprintano na 3D printeru. On spada u takozvane nanosatelite, svemirske letjelice mase od tri do trideset kilograma. Dimenzije satelita su 30x11x11 centimetara, a težina 3,763 kilograma. Napravljen je kako bi se pokazalo da materijali i tehnologije korišteni u njegovom stvaranju mogu izdržati dostavu u svemir i dugotrajni boravak na orbiti i sačuvati operabilnost.

Kako je priopćeno iz regionalne administracije, znanstvenici tri visokoškolske ustanove u Tomsku, Tomskog državnog sveučilišta, Tomskog politehničkog sveučilišta i Tomskog državnog sveučilišta za sustave upravljanja i radioelektroniku, postat će članovi konzorcija znanstvenika krasnojarskog Znanstveno-obrazovnog centra za rješavanje perspektivnih zadataka nacionalne kozmonautike, koji će se, između ostalog, baviti stvaranjem naprednih tehnologija za proizvodnju satelita.

Sibirsko odjeljenje Ruske akademije znanosti pripremilo je prijedlog o formiranju deset od petnaest znanstveno-obrazovnih centara svjetskog ranga u sibirskim gradovima. Po riječima prvog zamjenika ministra za znanost i visoko obrazovanje Grigorija Trubnjikova, sibirskoj regiji i formiranju takvih centara bit će posvećena posebna pažnja. Znanstveno-obrazovni centar, fokusiran na proučavanje informacijskih svemirskih sustava i povezanih tehnologija, treba početi s radom na lokacijama u Krasnojarskom kraju, u Novosibirsku i Tomsku.

U Rusiji se realizira 12 nacionalnih projekata među kojima je i onaj pod nazivom "Znanost". Projekt predviđa da se RF do 2024. godine nađe među pet vodećih zemalja svijeta koje se bave znanstvenim istraživanja i razvojem u područjima definiranim kao prioriteti znanstveno-tehnološkog razvoja. Dotad treba biti formirano najmanje 15 znanstveno-obrazovnih centara svjetskog ranga, a instrumentalna baza vodećih znanstvenih organizacija obnovljena u obimu od barem 50 posto.