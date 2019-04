Ruski brodovi će moći "zaslijepiti" neprijateljske rakete

Sustav "Filin" neutralizira najsuvremenije sustave navođenja na udaljenostima do pet kilometara, čime pomaže brodovima da prežive raketne napade i sigurno se vrate u svoje luke.

Ruska tvrtka "Roselektronika" (dio korporacije Rosteh) je početkom ožujka svijetu prikazala novi sustav za vizualno-optičko ometanje "Filin", koji je u stanju "zaslijepiti" neprijatelja i bilo koje suvremeno oružje.

Ovaj izum je već testiran na fregati "Admiral Gorškov" na Baltičkom moru, gdje je imao zadatak u dnevnim i noćnim uvjetima neutralizirati daljinomjere, optiku za noćno promatranje i sustave navođenja raketa na udaljenostima do pet kilometara.

Na snimkama se jasno vidi kako se na brodu uključuje nešto poput divovskog reflektora. Inženjeri ovaj mod nazivaju "lampicom" - to je jarka svjetlost "male" snage, kojom se jednostavno blokira vidokrug neprijatelja. A u sljedećem režimu, koji se naziva "ometanje", ljudsko oko to ne može izdržati, pa doslovce dolazi do sljepoće.

Prema riječima proizvođača, također je beskorisna i uporaba suvremenih laserskih daljinomjera, sustava navođenja i uređaja za noćno promatranje protiv ovakve "barijere" - neprijatelj neće moći čak ni virnuti u pravcu broda opremljenog "Filinom", a kamoli ga nanišaniti.

Pri svemu tome, dobrovoljci koji su pristali "pogledati Filina u oči" su počeli patiti od halucinacija - sve je plutalo pred njihovim očima, a ove senzacije su pratile glavobolja i mučnina. To je priopćio direktor Ureda za znanstvenu i tehničku podršku razvojnim projektima Vladimir Žarov.

Prema riječima proizvođača, onima čije je oko uhvatio režim "lampice" će se postupno vratiti normalan vid. Pri tome, "privremeno osljepljenje" se ostvaruje na udaljenostima do dva kilometra.

A to nije sve - ova tvrtka razvija čitav dijapazon varijanti "Filina" raznih oblika za druge platforme - tenkove, oklopne transportere, zrakoplove i drugo. Konačno, u razvoju su i varijante dotičnog sustava za vizualno-optičko ometanje i za civilne sigurnosne kompanije.