"To nitko nije očekivao": Pugačev se prisjetio svoje "kobre" na avionu Su-27

Russia Beyond

Zapadni stručnjaci su do 1989. godine i sajma u Le Bourgetu smatrali da SSSR nema avione koji mogu parirati zapadnim analozima što se tiče manevarskih sposobnosti. Međutim, tom ih je prilikom na jedan zaista spektakularan način razuvjerio sovjetski pilotski as Viktor Pugačev.

Heroj Sovjetskog Saveza, probni pilot Viktor Pugačev, ruskom je internetskom portalu RIA Novosti ispričao o pojavi sovjetskih pilota tipa Suhoj na francuskom zrakoplovnom sajmu u Le Bourgetu.

Ruski je as te 1989. godine na svom lovačkom aparatu Su-27 europskoj publici demonstrirao do tada nepoznat manevar koja je zbog karakteristične sličnosti s jednom vrstom zmije dobio naziv "kobra". Prema riječima ovog pilota, nitko od novinara, ali ni brojnih zrakoplovnih stručnjaka, nije očekivao od ovog zrakoplova demonstraciju takvih letnih sposobnosti. Tako, primjerice, francuski stručnjaci nisu mogli povjerovati da su ruski piloti dikretno iz Moskve doletjeli do Pariza, bez usputnog slijetanja.

YouTube

"Demonstracija letnih sposobnosti sovjetskih lovačkih aviona Su-27 i MiG-29 (radi se o letjelicama četvrte generacije) je cijelom svijetu pokazala mogućnosti naše zrakoplovne vojne tehnologije. Do tog je trenutka u zapadnom svijetu vladala predodžba da SSSR nema avione koji posjeduju takve mogućnosti", rekao je legendarni pilot.

On je također dodao da je spektar manevarskih sposobnosti, koje je tom prilikom demonstrirala sovjetska ekipa na svojim lovcima, dokazala da je zrakoplovna tehnologija SSSR-a 10-15 godina ispred ostale konkurencije u svijetu.

Viktor Pugačev je na svom avionu ostvario 13 svjetskih rekorda. Iste godine kada je uradio i čuveni manevar "kobra" (ili "Kobra Pugačeva", op. prev. ), on je sa svojim teškim lovcem Su-27 po prvi put sletio na palubu sovjetskog nosača zrakoplova "Tbilisi" (sada "Admiral Kuznjecov") .